Jürgen Klopp lovend over Arne Slot, clubicoon uit zijn zorgen: 'Je haalt geen Champions League-trainer binnen'

Jürgen Klopp heeft vrijdag op het persmoment van Liverpool zijn licht laten schijnen over Arne Slot. De huidige trainer van Feyenoord lijkt zijn loopbaan voort te zetten op Anfield en dat vindt de Duitser wel een fijn idee.

"Ik geniet van hoe zijn team voetbalt en van wat ik hoor is het een hele fijne vent", is Klopp complimenteus over Slot. " Ik heb niet gelezen wat hij heeft gezegd, ik ben er niet bij betrokken, maar het klinkt allemaal erg goed. Het is de beste baan en de beste club ter wereld, met fantastische mensen."

Twijfels bij clubicoon

Jamie Carragher is wat minder lovend over Slot en uit zijn twijfels in The Overlap van Sky Sports. "Mijn zorgen voor de toekomst zijn dat de trainer die Klopp opvolgt, niet iemand is die naast Pep Guardiola kan staan langs de lijn. Dat heeft ook te maken met de timing, omdat er niet super veel topmanagers beschikbaar zijn nu, want wie je ook aanstelt, het is niet van het niveau Klopp."

De oud-verdediger van Liverpool zou een andere keuze maken, zo vertelt hij. "Iedereen dacht dat Xabi Alonso of Rúben Amorim naar de club zou komen. Ik zou all-in gaan op de Portugees, maar hij speelt wel echt een heel ander systeem. Daarvoor heb je andere spelers nodig en dus een andere selectie."

Carragher, die Slot steevast 'de Feyenoord-trainer' noemt, ziet wel gelijkenissen tussen de Nederlander en Klopp. "Hij past echt in dat straatje, maar het is niet zo dat je een echte Champions League-trainer binnenhaalt."

Ook Manchester United-icoon en analist Gary Neville is kritisch op de club. "Je zou denken dat Liverpool beter op het oog zou hebben wie Klopp moet opvolgen, want dat was natuurlijk het idee door het zo vroeg aan te kondigen. Zo hebben ze de tijd om een geschikte nieuwe trainer te vinden. Dan is het wel raar dat de eerste twee opties afzeggen."