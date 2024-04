15 miljoen euro? Arne Slot kan zich bij duurste trainers ooit voegen bij overstap naar Liverpool

Door het vertrek van Jürgen Klopp moet Liverpool op zoek naar een nieuwe trainer. Daarbij is de Engelse ploeg uitgekomen bij Feyenoord-coach Arne Slot. De Nederlander heeft nog een contract tot de zomer van 2026 in de havenstad, waardoor de Rotterdammers hoog in de boom kunnen gaan zitten.

Volgens De Telegraaf wil Feyenoord namelijk vijftien miljoen euro hebben voor Slot. Engelse media melden dat Liverpool bereid is om iets meer dan tien miljoen voor de trainer neer te leggen, maar naar verwachting zullen de twee clubs elkaar wel vinden in de onderhandelingen.

'Arne Slot is zo overtuigd van project bij Liverpool dat hij al naar huizen speurt in Engeland' Arne Slot is op huizenjacht in Engeland en waarschijnlijk specifiek in de regio Liverpool. De trainer van Feyenoord moet bij het rode gedeelte van de stad de vertrekkende Jürgen Klopp opvolgen. Slot heeft al een gesprek achter de rug met Liverpool en er staan er nog meerdere gepland.

Duurste trainers ooit

Een overstap van een trainer voor meer dan tien miljoen euro gebeurde pas vijf keer in de geschiedenis van het voetbal. Een overstap van Slot voor bovengenoemde bedragen kan hem dan ook in een mooi en bijzonder rijtje plaatsen.

Wanneer Slot voor vijftien miljoen euro de overstap zou maken naar Liverpool, dan wordt hij in een klap de gedeelde derde duurste trainer ter wereld. Ook André Villas-Boas maakte voor vijftien miljoen een transfer in 2011. Hij stapte over van FC Porto naar Chelsea. Graham Potter werd voor iets meer dan achttien miljoen door de club uit Londen weggekocht bij Brighton. De duurste trainer ter wereld staat daar nog ver boven: Bayern München betaalde in 2021 25 miljoen aan RB Leipzig voor de diensten van Julian Nagelsmann.

Trainer Van Naar Bedrag in miljoenen Julian Nagelsmann RB Leipzig Bayern München €25 Graham Potter Brighton & Hove Albion Chelsea €18.57 André Villas-Boas FC Porto Chelsea €15 Brendan Rodgers Celtic Leicester City €10.44 Rúben Amorim SC Braga Sporting Lissabon €10 José Mourinho Inter Real Madrid €8 Adi Hütter Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach €7.5

Recordverkopen

Mocht Liverpool vijftien miljoen betalen voor Slot, dat wordt hij niet alleen een van de duurste trainers ooit, maar ook in het rijtje van verkochte spelers van Feyenoord zou Slot erg hoog komen te staan. In de gehele geschiedenis van Feyenoord werden er maar vier spelers voor meer dan vijftien miljoen verkocht. Dat waren Orkun Köckü, Luis Sinisterra (allebei 25 miljoen), Dirk Kuyt (achttien miljoen) en Rick Karsdorp (zestien miljoen).

Periode bij Feyenoord

Sinds zijn komst bij Feyenoord zat de club flink in de lift. In Europa werd de finale van de Conference League gehaald en vorig seizoen werden de Rotterdammers kampioen. Dit seizoen kwam de club niet verder dan de groepsfase van de Champions League. In de Europa League was het vervolgens weer AS Roma, van wie ook de finale van de Conference League werd verloren, dat roet in het eten gooide.

Afgelopen zondag kon Slot nog juichen met Feyenoord, toen NEC werd verslagen in de finale van de KNVB Beker. Met de tweede plaats zo goed als zeker en de beker op zak sluit de trainer ook zijn derde seizoen in Rotterdam succesvol af, ondanks dat de titel van vorig jaar niet verdedigd werd.