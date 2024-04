Engelse media noemen welke spelers Arne Slot mee kan nemen naar Liverpool: 'Ideaal naast Virgil van Dijk'

De Engelse media gaan los op Arne Slot en Liverpool. De club moet er nog uitkomen met Feyenoord, maar er worden al meerdere spelers genoemd die Slot mee zou kunnen nemen naar Liverpool. We zetten de meest realistische namen op een rijtje.

Het zal Slot ongetwijfeld helpen dat er al de nodige Nederlanders bij Liverpool spelen. Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo staan er onder contract. Aanvoerder Van Dijk noemde Slot al 'een van de betere Nederlandse trainers'.

Lutsharel Geertruida

Een van de namen die veel wordt genoemd is Lutsharel Geertruida. De verdediger werd zelfs op de clubsite van Liverpool genoemd, dat een oud interview met Dirk Kuijt omhoog haalde. De oud-aanvaller noemde behalve Geertruida nog een mogelijke optie voor Liverpool.

Orkun Kökçü

Namelijk Orkun Kökçü. Afgelopen zomer stapte de Turkse middenvelder van Feyenoord over naar Benfica. Onder leiding van Slot was hij aanvoerder in Rotterdam en bovenal hadden de twee een enorm sterke band. Mocht de trainer daadwerkelijk naar Liverpool gaan, kan hij ongetwijfeld een appje van Kökçü verwachten.

Orkun Kökçü namens Turkije / AP

David Hancko

TeamTalk denkt juist dat David Hancko een reële optie is voor Slot en Liverpool. De zwakke plek in de verdediging van The Reds is de positie van linkercentrale verdediger en Hancko is juist op die positie een sterkhouder bij Feyenoord. "Hij zou een enorm groot gat kunnen opvallen in de verdediging van Liverpool." Ook dat medium noemt Geertruida als optie, voor de concurrentiestrijd met Trent Alexander-Arnold op rechtsback.

David Hancko met Gernot Trauner / ANP

Andere opties die dat medium noemt zijn Mats Wieffer, Santiago Giménez en Quinten Timber. Bij laatstgenoemde gaat de gedachte in Engeland direct uit naar Jurriën Timber, die sinds één seizoen bij Arsenal speelt. De tweelingbroer van Quinten miste bijna het hele seizoen met een blessure.

Johan Bakayoko

Het bekende regionale medium Liverpool Echo oppert - naast de eerdergenoemde Giménez en Geertruida - ook Johan Bakayoko van PSV. Er zijn meerdere topclubs die aan de Belgische aanvaller trekken en het is dan ook niet gek dat Bakayoko wordt genoemd. In hoeverre Slot de talentvolle buitenspeler kent, is de vraag. In Engeland gooien ze het er in ieder geval op dat ze 'elkaar uit de competitie kennen'.

Johan Bakayoko van PSV / ANP

