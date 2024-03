Slecht nieuws voor Ajax vanuit Engeland: Jordan Henderson geblesseerd

Jordan Henderson kampt met een lichte blessure, meldt Engelse bondscoach Gareth Southgate. De Ajacied is niet inzetbaar voor de wedstrijd van het nationale elftal tegen Brazilië zaterdag.

Ook Harry Kane en Cole Palmer vielen uit met klachten. "Kane, Henderson en Palmer komen niet in actie vanwege blessures", liet Gareth Southgate weten op de persconferentie in aanloop naar het vriendschappelijke duel. "Hendo doet er alles aan om fit te worden in de dagen dat hij hier is." Hij en Palmer hebben zouden op dinsdag tegen België eventueel wel in actie kunnen komen. "Zij hebben meer kansen op speeltijd dan Kane. Zijn inzetbaarheid is uiterst twijfelachtig."

Kobbie Mainoo (18), oogappeltje van Erik ten Hag, opgeroepen voor Engelse elftal Jordan Henderson zit gewoon bij de selectie van de Engelse nationale ploeg. In eigen land was de verwachting dat hij wel eens buiten de boot kon vallen vanwege zijn mindere prestaties bij Ajax, maar bondscoach Gareth Southgate heeft heb toch opgeroepen. Een paar dagen later riep de bondscoach ook nog de 18-jarige Kobbie Mainoo op.

De bondscoach probeert ondanks de blessures positief te blijven. "Het is juist een mooie kans voor andere spelers. We moeten ook andere spelers in actie zien richting het EK", aldus Southgate. Één van deze spelers is Manchester United-talent Kobbie Mainoo. "Hij is perfect geïntegreerd in de ploeg. Zijn trainingsniveau is uitstekend. We zullen niet aarzelen om hem te gebruiken als dat nodig is."