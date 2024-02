Ronald Koeman verkiest Mark Flekken en bankzitter Nathan Aké boven PSV tegen Borussia Dortmund

PSV speelt dinsdagavond tegen Borussia Dortmund in de Champions League. Niet alleen is dat een belangrijke wedstrijd, maar er staan ook nog eens veel potentiële internationals op het veld. Het zou dus logisch zijn dat bondscoach Ronald Koeman op de tribune zit in Eindhoven om al zijn spelers aan het werk te zien, maar niets is minder waar. Koeman verkiest namelijk Manchester City - Brentford boven PSV.

Koeman heeft ook nog eens pech, want Pep Guardiola heeft ervoor gekozen om Nathan Aké op de bank te zetten tegen Brentford. De bondscoach is niet helemaal voor niets naar Manchester afgereisd: Mark Flekken staat wel onder de lat bij de bezoekers.

De keuze van Koeman is opmerkelijk, want in Eindhoven staan er meerdere internationals op het veld. Joey Veerman, Jerdy Schouten en Jordan Teze mochten bij PSV in de basis beginnen en speelden allemaal al eens in Oranje.

Donyell Malen en Ian Maatsen kregen een basisplaats bij Dortmund. De aanvaller bekroonde het vertrouwen van zijn coach met een doelpunt tegen zijn oude ploeg. Maatsen debuteerde trouwens nog niet voor Oranje, maar zat wel al eerder bij de selectie.

LIVE PSV - Borussia Dortmund | Luuk de Jong maakt 1-1 na goedkoop gegeven penalty PSV staat op gelijke hoogte tegen Borussia Dortmund. Kort na rust maakte aanvoerder Luuk de Jong (wie anders?) gelijk vanaf elf meter. PSV kreeg een goedkope penalty, die werd benut door De Jong: 1-1. Eerder zette Donyell Malen de bezoekers op voorsprong.

Nederlands elftal

Koeman heeft nog wel genoeg tijd om de wedstrijd van PSV terug te kijken, want het duurt nog even voordat Oranje weer speelt. Op 22 maart speelt Nederland thuis tegen Schotland en vier dagen later gaat de ploeg van Koeman op bezoek bij Duitsland.

Dat zijn allebei oefenwedstrijden ter voorbereiding op het EK van komende zomer in Duitsland. Daar treft Oranje in ieder geval Frankrijk en Oostenrijk. De andere tegenstander wordt later bekend.