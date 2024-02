Sir Alex Ferguson (82) wedt op eigen paard en wint dik één miljoen euro: 'Net een droom'

Sir Alex Ferguson is lekker van zijn oude dag aan het genieten. De oud-trainer van Manchester United zag zijn eigen paard een race winnen in Saoedi-Arabië. De 82-jarige Ferguson pakte daar liefst 1,1 miljoen euro mee.

Ferguson leeft zijn droom in de paardensport. In de Neom Turf Cup zag hij hoe zijn zelfgefokte paard Spirit Dancer naar de zege sprintte. In november van 2023 ving hij ook al een half miljoen euro door een zege van zijn paard.

De 6-jarige Spirit Dancer was niet de favoriet in Saoedi-Arabië, dat was namelijk het paard Luxembourg. En deze zege voelde extra speciaal voor Ferguson, omdat dit het eerste paard is wat hij zelf fokte. Eerder had hij ook al twee winnende paarden, maar die had hij enkel gekocht.

Ferguson sprak van een droom na de zege van zijn paard: " Een vriend raadde me ooit eens aan om m’n eigen paardenfokkerij te starten. We kochten vervolgens een merrie van de Duitse trainer Andreas Wohler en het resultaat is te zien met dit paard... Zijn trainer (Richard Fahey) zei ons dat we een kans maakten, maar echt zeker weet je dat natuurlijk nooit met zo'n sterk deelnemersveld."

Trainerscarrière

Ferguson is momenteel al acht jaar bestuurslid bij Manchester United, waar hij een adviserende rol heeft. Voorheen was hij jarenlang de trainer van The Mancunians. De Schot stond van 1986/1987 tot en met 2012/2013 aan het roer van Manchester United. Daarmee heeft hij het record van langstzittende trainer van een Engelse club in handen.

Hij was liefst 1490 wedstrijden de trainer van de club. In die periode won hij tweemaal de Champions League en werd hij liefst dertien keer kampioen van Engeland. Ook pakte Ferguson met Manchester United eenmaal de wereldbeker.