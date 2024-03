Soap rondom Ben White en het Engelse elftal: aanvoerder Declan Rice hoopt op snelle terugkeer

Ben White stelt zich al een langere tijd niet beschikbaar voor het Engelse elftal. Arsenal-teamgenoot Declan Rice hoopt dat de verdediger snel zijn problemen aan de kant schuift en weer aansluit bij de selectie.

White verliet op het WK 2022 het Engelse kamp. Nadat hij in de eerste twee wedstrijden niet in actie kwam, zat hij bij de derde groepswedstrijd niet eens bij de selectie. Vervolgens ging hij - tijdens het WK - naar huis en in eerste instantie werd dat gegooid op 'privéredenen'.

Maar de waarheid lag anders, bleek later. De Engelse media kwamen erachter dat White ruzie had met Steve Holland, de assistent-bondscoach van Engeland. Holland zou hebben gezegd tegen White dat hij zich niet goed voorbereidde op zijn directe tegenstanders, waarna een 'stevige woordenwisseling' zou hebben gevolgd. Ook zou White niet goed in de groep hebben gelegen tijdens het WK.

Geen interlands meer voor White

Al met al redenen voor White om het kamp te verlaten én zich vervolgens niet meer beschikbaar te stellen voor het Engelse elftal. Sinds het WK kwam hij niet meer in actie voor Engeland. De teller voor de 26-jarige verdediger staat daardoor nog steeds op vier interlands.

Reactie van Arsenal-teamgenoot

Ondertussen draagt Arsenal-teamgenoot Rice dinsdag tegen België voor het eerst de aanvoerdersband. In aanloop naar het oefenduel werd hem gevraagd naar White. Daarin was Rice duidelijk bij de persconferentie: "Hij wil duidelijk niet voor Engeland spelen op dit moment."

Zelf had Rice een andere keuze gemaakt: "Voor Engeland spelen is de grootste eer die je ooit kunt hebben. Dus hopelijk, met de kwaliteit die hij heeft en de kwaliteit die hij aan dit team kan toevoegen, kunnen we hem er weer bij krijgen. Het goede aan hem is dat hij als centrale verdediger kan spelen, hij kan als rechtsback spelen, hij kan naar binnen komen en als tweede middenvelder spelen, wat hij de laatste tijd een beetje doet bij Arsenal, hij heeft de kwaliteit om overal te spelen."

Ook bondscoach Gareth Southgate gaf eerder deze interlandperiode al aan dat de deur altijd openstaat voor White.