Spanje kan door Lamine Yamal boete krijgen na gewonnen EK-finale tegen Engeland

Lamine Yamal stond zondagavond in de basis bij Spanje in de gewonnen finale op het EK en bondscoach Luis de la Fuente was zo tevreden over de 17-jarige aanvaller dat hij hem bijna het hele duel liet staan. De Spanjaarden vieren na het winnen van het EK groot feest, maar kunnen nog weleens een boete uit Duitsland verwachten.

De finale tegen Engeland begon om 21.00 uur. Yamal was tijdens het duel belangrijk met een assist en droeg zo zijn steentje bij aan de 2-1 zege van Spanje waardoor het de vierde Europese titel in de geschiedenis won. De aanvaller brak tijdens de finale meerdere records, maar kan ook de reden zijn dat de Spanjaarden nog een boete kunnen verwachten.

In strijd met Duitse wet

Met zijn 16 jaar en 338 dagen oud werd Yamal in het eerste groepsduel tegen Kroatië de jongste speler ooit op een EK voetbal. Hij vierde zaterdag zijn zeventiende verjaardag, maar ook dat helpt hem niet om aan de Duitse wet te ontsnappen. In Duitsland geldt de regel dat jongeren onder de achttien jaar oud niet na 20.00 uur mogen werken.

Gelukkig voor Spanje en Yamal is er een uitzondering voor atleten, maar ook daar heeft de aanvaller van FC Barcelona zich niet aan gehouden. Sporters mogen tot 23.00 uur in actie komen. Maar dat is inclusief tijd om te douchen en voor mediaverplichtingen. Dat heeft Yamal zeker niet gered, aangezien de prijsuitreiking nog niet eens begonnen was voor die tijd.

Spanje niet bang voor boete

Daarmee riskeert Spanje een boete van 30.000 euro. Toch lijken ze daar niet bang voor te zijn, want ze lieten hem al vaker tot zo laat spelen. Gek is dat ook niet, want er werd in Duitsland nog niet eerder een boete uitgedeeld als het om een sporter ging. Daarbij zal de Spaanse bond ook niet bepaald wakker liggen van de hoogte van de boete. Met de winst van het EK hebben ze tenslotte een enorm miljoenenbedrag verdiend.

