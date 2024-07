Verjaardagsgoal Spanje in EK-finale: jarige jobjes Lamine Yamal en Nico Williams vieren extra feest

Wat een weekend voor Lamine Yamal en Nico Williams. De Spaanse jonkies waren de afgelopen dagen jarig, vierden hun verjaardag en stonden zondag in de finale van het EK voetbal. En ze zorgden meteen voor extra feest.

De pas net 17-jarige Yamal werd via een balletje met de buitenkant voet van Dani Carvajal diep gestuurd. De aanvaller van FC Barcelona draaide weg bij zijn tegenstander en legde de bal breed in de zestienmeter. De bal leek net achter Dani Olmo te belanden, maar de middenvelder liet de bal slim achter zich rollen.

Goal Nico Williams

Daar stond namelijk Nico Williams helemaal vrij. De aanvaller was vrijdag jarig en werd toen 22 jaar oud. Hij werd het meest van al bejubeld, door de bal achter Jordan Pickford te schieten en daarmee zijn land Spanje op 1-0 voor te zetten tegen Engeland in de finale. Het Spaanse deel van Berlijn stond op z'n kop, de Engelsen keken alweer vol ongeloof naar het scorebord.

Doelpunt Spanje🚨!



47' Nicholas Williams Arthuer



Spanje 1-0 Engeland



Recordassist Lamine Yamal

Yamal brak al een record door überhaupt te starten in de EK-finale, maar met zijn assist haalde hij ook nog een all-time record op EK's bij. Zijn assist op Williams in de finale was alweer zijn vierde assist dit EK. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met andere record-assistgevers Steven Zuber (Zwitserland, 2020), Aaron Ramsey (Wales, 2016), Eden Hazard (België, 2016) en Ljubinko Drulovic (Servië, 2000).

Marc Cucurella

Er is één Spanjaard die het niet zo naar z'n zin heeft op het veld in Berlijn. Marc Cucurella wordt telkens uitgefloten als hij aan de bal is. Niet door zijn eigen fans, want die scanderen telkens zijn naam om het gefluit te overstemmen. Ook niet per se door de Engelse fans, al zullen die het niet erg vinden om een speler van de tegenstander uit z'n concentratie te halen. Nee, het gefluit komt van Duitse fans.