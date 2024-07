Spaans toptalent Lamine Yamal breekt liefst drie EK-records in finale tegen Engeland

Lamine Yamal heeft een meerdere gebroken tijdens de gewonnen EK-finale tegen Engeland. De Spaanse aanvaller mocht in de basis starten van zijn ploeg en beloonde het vertrouwen van bondscoach Luis de la Fuente met een assist bij het openingsdoelpunt van Nico Williams.

Yamal vierde zaterdag pas zijn 17e verjaardag, maar was desondanks het hele toernooi onomstreden bij Spanje. Bondscoach Luis de la Fuente koos dus ook weer voor de jonge vleugelaanvaller in de finale tegen Engeland in het Olympiastadion in Berlijn. Dat vertrouwen betaalde Yamal dik en dwars terug.

Supersub Oyarzabal bezorgt Spanje historische EK-titel na gevecht met Engeland Spanje heeft zondagavond voor de vierde keer in de geschiedenis het EK gewonnen. De Spanjaarden waren in de finale dankzij een doelpunt van invaller Mikel Oyarzabal vlak voor tijd met 2-1 te sterk voor Engeland, dat net als drie jaar geleden met lege handen achterbleef. Spanje is het eerste land dat vier keer Europees kampioen is geworden.

Nieuwe records

Door alleen al aan de wedstrijd te beginnen verbrak Yamal het record jongste speler ooit in een EK-finale. Dat stond op naam van Renato Sanches, die 18 jaar en 328 dagen oud was toen hij in 2016 voor Portugal in de EK-finale speelde. Sanches werd toen Europees kampioen, want Portugal won uiteindelijk met 1-0 van Frankrijk. Dat is overigens niet per se een goed voorteken voor de rest van de carrière van Yamal, want Sanches werd voor dit EK niet eens geselecteerd.

De 17-jarige aanvaller brak na rust nog een ander record, want hij gaf de assist op de 1-0 van Nico Williams. Daarmee werd Yamal ook nog eens de jongste speler ooit in een EK-finale die een assist wist te geven. Spanje won uiteindelijk de EK-finale met 2-1 door een late goal en daardoor is Yamal ook nog eens de jongste winnaar ooit van het EK.

Verjaardagsgoal Spanje in EK-finale: jarige jobjes Lamine Yamal en Nico Williams vieren extra feest Wat een weekend voor Lamine Yamal en Nico Williams. De Spaanse jonkies waren de afgelopen dagen jarig, vierden hun verjaardag en stonden zondag in de finale van het EK voetbal. En ze zorgden meteen voor extra feest.

Onderscheiding

Voor zijn prestaties tijdens het EK werd Yamal ook nog eens onderscheiden door de UEFA. De Europese voetbalbond riep hem uit tot de beste jonge speler van het EK.

Eerder al meer records

Yamal brak eerder dit EK al een aantal andere leeftijdsrecords. Hij is sinds de openingswedstrijd tegen Kroatië de jongste speler ooit op een EK en ook de jongste speler met een assist. In de halve finale tegen Frankrijk scoorde hij en dus is hij ook de jongste doelpuntenmaker ooit op een EK.

Duitsland verbiedt Spanje om Lamine Yamal in de EK-finale tegen Engeland de hele wedstrijd te laten spelen Als het aan de Duitse wet ligt, treedt Spanje zondag in de finale van het EK tegen Engeland aan zonder Lamine Yamal. Het supertalent mag vanwege zijn jonge leeftijd namelijk helemaal niet meer voetballen op dat late tijdstip. Het land riskeert een straf als hij wel meedoet.

Op jacht naar record van Pelé

Yamal kan in de finale nog meer records breken. Hij kan de jongste doelpuntenmaker in een EK-finale worden. Het huidige record is in handen van Pietro Anastasi, die 20 jaar en 64 dagen oud was toen hij voor Italië tegen Joegoslavië scoorde in de EK-finale van 1968.

Vader van Lamine Yamal reageert op foto: 'Misschien heeft hij juist Lionel Messi gezegend' Lamine Yamal is een van de grote sensaties van het EK voetbal. De net zeventien geworden speler staat zondag met Spanje in de finale tegen Engeland.

Met een doelpunt zou hij ook de jongste speler met een doelpunt in de finale van een EK of WK worden. Op een WK is het record namelijk in handen van de inmiddels overleden voetballegende Pelé. De Braziliaan was in 1958 tijdens de finale van het WK 17 jaar en 249 dagen oud. 248 dagen ouder dan Yamal tijdens de eindstrijd in Berlijn.

Enorm leeftijdsverschil

Door de leeftijd van Yamal doet zich overigens een bijzondere situatie voor binnen de Spaanse selectie. Yamal werd geboren op 13 juli 2007 en dat betekent dat hij twee dagen na de gewonnen WK-finale van Spanje tegen Nederland pas zijn derde verjaardag vierde. Zijn teamgenoot Jesus Navas was toen al van de partij. Navas is met zijn 38 jaar liefst 21 jaar ouder en had dus de vader van Yamal kunnen zijn.

Vader Lamine Yamal is jonger dan teamgenoot Jesus Navas in halve finale van EK Lamine Yamal is de jongste speler in een halve finale van een WK of EK. De Spanjaard is 16 jaar oud en 362 dagen wanneer hij dinsdagavond begint tegen Frankrijk. Daarmee passeert hij Pelé, die op het wereldkampioenschap van 1958 17 jaar en 244 dagen was. Een ander bijzonder feitje is dat de vader van Yamal jonger is dan een van z'n teamgenoten.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.