Spanning om te snijden in het Championship om rechtstreekse promotie en degradatie

Leicester City, Ipswich Town, Leeds United en heel misschien Southampton gaan uitmaken welke twee ploegen er rechtstreeks promoveren naar de Premier League. Het einde nadert in het Championship en met nog een paar duels te gaan is het verschil bovenin miniem. Maar ook onderin is het behoorlijk spannend.

Dit weekeinde stond speelronde 43 op het programma in het Championship en opnieuw wilden de drie ploegen bovenin niet winnen, net als midweeks. Leicester City verloor vrijdag met 1-0 op bezoek bij Plymouth Argyle en Leeds United deed dat een dag later met exact dezelfde cijfers in een thuisduel met Blackburn Rovers. Ipswich Town kon een paar uur later profiteren van die nederlagen, maar deed dat nauwelijks: 1-1 tegen Middlesbrough.

Stand Championship

Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Doelsaldo 1. Ipswich Town 43 26 11 6 89 +32 2. Leicester City 42 28 4 10 88 +41 3. Leeds United 43 26 9 8 87 +42 4. Southampton 41 24 9 8 81 +27

Zoals je hierboven ziet, maakt Southampton ook nog een klein kansje op rechtstreekse promotie omdat ze twee duels te goed hebben. De ploeg speelt echter nog tegen Leicester City én Leeds United, dus zij kunnen een groot aandeel hebben in de promotiestrijd.

Speelschema's

Leicester City: West Brom (thuis), Southampton (thuis), Preston (uit) en Blackburn Rovers (thuis)

West Brom (thuis), Southampton (thuis), Preston (uit) en Blackburn Rovers (thuis) Ipswich Town: Hull City (uit), Coventry City (uit) en Huddersfield Town (thuis)

Hull City (uit), Coventry City (uit) en Huddersfield Town (thuis) Leeds United: Middlesbrough (uit), QPR (uit) en Southampton (thuis)

De bovenste twee ploegen promoveren rechtstreeks naar de Premier League, de nummers 3, 4, 5 en 6 spelen play-offs voor één ticket.

Spanning voor degradatie

Overigens is het ook onderin spannend. Rotherham United is al gedegradeerd en daar komen nog twee teams bij. De nummer 22 en 23 gaan er ook nog uit.