Spartak Moskou ontslaat trainer, Nederlander op weg naar Rusland?

Spartak Moskou heeft afscheid genomen van trainer Guillermo Abascal. De pas 35-jarige Spanjaard werd twee dagen na zijn verjaardag door de Russische club op straat gezet. Tegenvallende resultaten zijn, zoals zo vaak, de oorzaak van zijn vertrek.

Spartak zal niet blij zijn met hoe gaat. Is het hoofdstuk (of zeg maar gerust: boek) Quincy Promes praktisch afgesloten, berichten westerse media over de zoveelste negatieve aandacht die de club krijgt. Maar wat wil je: de eens zo grote Russische club is afgezakt naar plek 7 in de eigen competitie.

Официально: Гильермо Абаскаль покидает «Спартак».



Руководство красно-белых приняло решение об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».



К матчу против «Зенита», который состоится 17 апреля, команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович. pic.twitter.com/vaE5ToNDJ3 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 14, 2024

Pascal Jansen

Toch is Spartak zich ook aan het beramen wie Abascal op moet volgen. Een van de namen die genoemd wordt en zelfs hoog op het wensenlijstje van de topclub staat, is die van een Nederlander. Onder anderen Fabrizio Romano, de transfergoeroe, meldde het al: niemand minder dan Pascal Jansen moet de nieuwe trainer van Spartak worden.

Spartak? Of liever Ajax?

Of hij daar zelf zin in heeft, is nog maar zeer de vraag. In oorlogstijd naar Rusland, dat al meer dan twee jaar verwikkeld is in een strijd met buurland Oekraïne, daar zal Jansen niet per se voor kiezen. En daarbij: de begin 2024 bij AZ ontslagen Jansen staat óók in de belangstelling van Ajax. Maar ook daar staat de boel in brand...

Quincy Promes

Zoals gezegd komt Sparta de laatste maanden alleen maar negatief in het nieuws. Vooral door één speler in de selectie: de Nederlander Quincy Promes. Hij werd in Nederland veroordeeld tot 7,5 jaar celtraf voor drugshandel en het neersteken van zijn neef op een familiefeest. Hij leek z'n straf te kunnen ontlopen door in Rusland te blijven, maar uitgerekend tijdens een trainingskamp in Dubai liep hij tegen de lamp. Hij vluchtte na een ongeluk te hebben veroorzaakt en werd op het vliegveld aangehouden. Inmiddels zit hij in de cel en onderhandelen Dubai en Nederland over de uitlevering van Promes aan Nederland.