Valentijn Driessen noemt drie opties als Ajax-trainer: 'Denk dat Pascal Jansen een goede kans maakt'

Valentijn Driessen noemde dinsdagavond drie opties voor het hoofdtrainerschap bij Ajax. De kans is groot dat John van 't Schip aan het einde van het seizoen het stokje moet doorgeven.

En dat is ook niet gek. Die afspraak hebben Ajax en Van 't Schip gemaakt toen de trainer eerder dit seizoen instapte om de club te redden. Na een aantal goede resultaten werd er in de media nog even gesproken over verlenging van zijn contract, maar inmiddels wordt er volop gespeculeerd over zijn opvolger.

"Ik denk dat Pascal Jansen een goede kans maakt", zegt Driessen bij Vandaag Inside, als hem wordt gevraagd naar mogelijke nieuwe Ajax-trainers. "Omdat er allemaal AZ zit binnen Ajax. Alex Kroes zometeen, Marijn Beuker, Louis van Gaal. En ze zijn allemaal zo idolaat van wat er allemaal bij dat AZ gebeurt. Dus die kans is best aanwezig."

Jansen werd halverwege dit seizoen ontslagen als trainer van AZ. Maarten Martens heeft het stokje overgenomen bij de Alkmaarders, die een plekje hoger staan dan Ajax in de Eredivisie: vierde om vijfde. Het verschil is vier punten.

De Boer en Ten Hag

En dan zijn er nog twee opties, die ook niet voor het eerst voorbijkomen. "Frank de Boer werd genoemd en anders misschien (Erik, red.) Ten Hag? Die gaat aan het einde van het seizoen natuurlijk zelf weg bij Manchester United en anders moet-ie wel wieberen."

De Boer was tussen 2010 en 2016 trainer van Ajax en werd in die periode vier keer landskampioen. Daarna was hij eigenlijk nooit meer succesvol als trainer. Erik ten Hag kende ook fantastische jaren bij Ajax en haalde zelfs de halve finale van de Champions League. Hij ging vervolgens naar Manchester United, maar pakte tot nog toe enkel een keer de League Cup.