Problemen voor Quincy Promes stapelen zich op: Spartak Moskou betaalt hem geen salaris meer

Quincy Promes raakt steeds dieper in de problemen. Zijn club Spartak Moskou betaalt de voetballer geen salaris meer uit nu hij vastzit in een gevangenis in Dubai, zo laat de algemeen directeur van de Russische club weten.

In Rusland zijn ze helemaal niet blij met Promes, in maart werd opgepakt in Dubai. Hij was daar op dat moment op trainingskamp was met Spartak Moskou. "Volgens de contractvoorwaarden ontvangt hij geen salaris als hij niet bij de ploeg is", vertelt Oleg Malisjev tegenover het persbureau TASS.

Hij Nederlandse OM wil de vijftigvoudig international van Oranje naar Nederland halen. Promes wacht in Nederland een lange celstraf vanwege cocaïnehandel en een steekpartij. Omdat de voetballer al die tijd in Rusland verbleef, kon hij niet worden uitgeleverd. De Verenigde Arabische Emiraten hebben sinds 2021 wel een uitleveringsverdrag met Nederland. In totaal moet Promes in Nederland zo'n 7,5 jaar brommen.

Aangehouden op het vliegveld

Promes werd in maart opgepakt op het vliegveld in Dubai. Hij zou betrokken zijn geweest bij een auto-ongeluk. Volgens de autoriteiten reed de 32-jarige voetballer door na een aanrijding.

De Telegraaf gaf onlangs een inkijkje in het cellencomplex van Promes. Dat klinkt zeker niet prettig. De Nederlander zou moeten overleven in een cel voor zes personen, waarin hij slaapt op een van de drie stapelbedden. Daarnaast zouden er nog tussen de tien en twintig andere gevangenen op de grond van de cel slapen. Voorzieningen zijn er nauwelijks. Volgens de krant kan Promes niet sporten, is het ijskoud en is er van goed eten zeker geen sprake.