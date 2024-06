Stefan de Vrij kreeg flashbacks naar oude blessure na zien van beelden Kylian Mbappé

Stefan de Vrij kroop een beetje ineen toen hij zag hoe Kylian Mbappé kopte tegen de schouder van zijn tegenstander. De verdediger brak zelf ook een keer zijn neus en voelde gelijk weer hoe dat was. "Dat is echt niet fijn, nee." Of Mbappé met zijn gebroken neus gaat spelen tegen Nederland is nog onduidelijk.

Stefan de Vrij heeft zijn basisplek bij Oranje weer terug, nadat hij vorige toernooien af en aan in de basis stond. Tegen Polen stond hij naast Van Dijk in de basis, dat zal vermoedelijk tegen Frankrijk net zo zijn. Of hij dan Kylian Mbappé tegen komt, dat is nog niet duidelijk.

Gebroken neus

Mbappé brak zijn neus in de wedstrijd tegen Oostenrijk. Er wordt nu een masker gemaakt, maar of hij al gelijk kan spelen blijft een mysterie. In de media spreekt een ieder elkaar tegen. Voor De Vrij was het moment al vervelend genoeg. "Ik heb mijn neus ook wel eens gebroken. Dus ik kreeg wel een beetje flashbacks. Dat was geen fijn moment."

'Ze zijn allemaal goed'

Of Mbappé mee doet bij Frankrijk, maakt voor De Vrij niet uit. Hij kent die spelers van Frankrijk en had een duidelijke conclusie. "Ze hebben alleen maar topspelers voorin, wie er dan ook gaat staan. Je ziet kijkt de wedstrijden en ziet natuurlijk dat ze bepaalde specifieke kwaliteiten hebben. Er is veel techniek en vooral snelheid, ze zijn sterk in de omschakeling. Dat is iets wat je vooral persooonlijk, maar zeker als team moet voorbereiden."

Aanpassingen bij corners

Nederland krijgt de laatste tijd wat vaker goals tegen uit standaardsituaties. Ook tegen Polen was het raak. Er leek een miscommunicatie te zijn, waar veel over gesproken werd afgelopen dagen. De Vrij maakt zich niet druk over de standaardsituaties. "Maar het is wel een aandachtspunt. Aan de andere kant is het ook een hele tijd goed gegaan. Er worden hier en daar verbeterpunten besproken en aanpassingen gemaakt."

Dat wil niet zeggen dat de afspraken die gemaakt waren, meteen allemaal overboord gegooid worden. "Nee, zeker niet. Het zijn kleine aanpassingen, meer niet. Dat is in dit geval ook interactief. Wij geven zelf ook aan wat beter had gemoeten bij de corner. In grote lijnen zijn we het erover eens hoe we die spelsituaties aanpakken, daar hoef je niet ineens van af te stappen."

