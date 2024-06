Donyell Malen grapt bij Oranje over nieuwe regels op het EK: 'Denzel Dumfries zal het erg moeilijk vinden'

De nieuwe regels op het EK voetbal houden ook de spelers van het Nederlands elftal bezig. Zo mag sinds dit EK alleen de aanvoerder met de scheidsrechter praten bij belangrijke beslissingen. Volgens Donyell Malen is er bij Oranje één speler die daar veel moeite mee heeft.

Het zijn in elk geval niet Malen en Stefan de Vrij, die woensdagmiddag aanschoven tijdens een perspraatje. Daarin ging het over de regel die dit EK werd ingevoerd: alleen de aanvoerder mag bij bijvoorbeeld een penalty of een gele of rode kaart in discussie met de scheidsrechter. Doet iemand anders dat, dan krijgt hij meteen een gele kaart. Bij Oranje voert captain Virgil van Dijk dus het woord op het veld.

Scheidsrechters willen minder gezeur op het veld en gaan alleen in gesprek met aanvoerders Het is hopelijk voorbij: halve elftallen die bij een beslissing van de scheidsrechters meteen naar de arbiter sprinten om duidelijk te maken dat ze het er totaal niet mee eens zijn. Op het EK in Duitsland gaan de scheidsrechter voortaan alleen met de aanvoerders in gesprek bij discutabele beslissingen. Andere spelers mogen dat niet.

De Vrij kan wel aan de nieuwe regel wennen. "Ik ben niet iemand die heel vaak naar de scheidsrechter toe gaat", vindt hij. Volgens de ervaren verdediger heeft het eigenlijk ook geen enkele zin om dat wel te doen. "Hji draait het toch niet meer terug, tenzij de VAR het zegt. Het gaat er ook om hoe je hem benadert, het is niet zo dat je helemaal niks mag zeggen."

Donyell Malen sluit zich aan bij de woorden van De Vrij. Ook hij kan leven met de nieuwe regels. Wie daar wel moeite mee heeft? Dat weet Malen na even nadenken wel. "Hmm, lastig. Ik denk Denzel Dumfries."

Scheidsrechter Nederland - Frankrijk

De spelers van het Nederlands elftal weten in ieder geval met wie ze vrijdag te maken krijgen. Dat is de Engelse topscheidsrechter Anthony Taylor. De kale arbiter is bezig aan zijn tweede EK. Overigens floot hij al vier keer eerder een wedstrijd van Oranje. In die duels werd er door Nederland nooit verloren.

Dit is de scheidsrechter bij Nederland - Frankrijk, oude bekende van veel Oranje-spelers De scheidsrechter bij Nederland - Frankrijk is bekendgemaakt. De kraker op het EK voetbal staat vrijdag 21 juni (21.00 uur) onder leiding van topscheidsrechter Anthony Taylor.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.