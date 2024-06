Strijd om rechtsbuitenpositie bij Oranje: dit zijn de plussen en minnen van Xavi Simons en Jeremie Frimpong

Nederland staat vrijdag op het EK voetbal een pittig duel te wachten tegen Frankrijk. Xavi Simons stond tegen Polen in de basis bij Oranje, maar Jeremie Frimpong klopt al weken op de deur. Koeman gaf eerder al aan, niet bang te zijn om te wisselen in zijn basisformatie. Dit zijn de pluspunten en minpunten van beide spelers.

De wedstrijd tegen Frankrijk zal andere dingen van Oranje vragen dan het gewonnen duel (2-1) tegen Polen. Frankrijk is een topfavoriet en kent eigenlijk alleen maar wereldspelers, ook al missen ze waarschijnlijk wel Kylian Mbappé. Koeman zal dus extra kritisch naar zijn selectie kijken. De rechtsbuitenpositie is al een tijdje onderwerp van gesprek. Simons en Frimpong zijn totaal andere spelers met ieder hun eigen kwaliteiten.

Plussen Xavi Simons

+

Met Xavi Simons op de rechtsbuitenpositie heb je wel wat meer smaken in de aanval. De opties zijn groter. Simons houdt ervan om naar binnen te trekken en te gaan zwerven. Tegen Polen zorgde dit voor de nodige ontregeling, waardoor Dumfries vaak vrij spel had op de rechterflank. In dat opzicht kan Simons ook weer gevaarlijk worden als de bal vanaf rechts teruggetrokken wordt in de zestien.

+

De creativiteit en technische kwaliteiten van Simons wegen dan wel weer zwaar. De individuele actie van Simons is geweldig en ook zijn inzicht is van belang. In de kleine ruimtes kan hij met slimme passjes teamgenoten in kansrijke positie brengen. Al pakt dat bij Oranje nog niet zo lekker uit. De kwaliteiten heeft hij echter wel. Rond de zestien van de tegenstander kan hij in het korte combinatiespel erg gevaarlijk zijn.

Minpunten Xavi Simons

-

Als Theo Hernandez daadwerkelijk veel naar voren gaat hollen, dan kan het nog wel eens een vervelende dag worden voor Xavi. De creatieve rechtsbuiten houdt ervan om te zwerven en dus ook wel eens het centrum van het veld op te zoeken. Als de bal door Frankrijk wordt onderschept, staat Simons veel te ver en kan Hernandez zo doorsteken over de hele linie.

-

Daar komt gelijk het volgende minpunt om de hoek kijken: de snelheid van Simons. Hij is snel, maar lang niet zo snel als Frimpong of tegenstander Hernandez. Bij een uitbraak van de tegenstander zag Nederland er tegen Polen niet altijd sterk uit. Als er dan ook nog een extra back van Frankrijk overheen komt, kan dat nog wel eens problematisch zijn.

Pluspunten Jeremie Frimpong

+

Tegen Frankrijk zal Nederland anders spelen. De Fransen zijn dominanter aan de bal, dus zal Nederland vermoedelijk minder het spel maken. Daarin is Jeremie Frimpong met zijn snelheid erg belangrijk. In de omschakeling kan hij snel de diepte in worden gestuurd. Hij heeft laten zien dat hij ook een prima voorzet heeft, waarmee hij Memphis Depay of supersub Wout Weghorst kan bedienen.

+

Bondscoach Ronald Koeman heeft al eerder gezegd: "Ik zie een duo met Denzel Dumfries en Jeremie Frimpong best zitten." En in een wedstrijd als die tegen Frankrijk zou dat zomaar eens kunnen werken. Frimpong heeft namelijk veel verdedigende kwaliteiten. Dus kan hij vanuit de rechsthalfpositie ook belangrijk zijn in verdedigend opzicht, waar Simons dat minder is. Frimpong en Dumfries kunnen elkaar perfect overnemen als dat nodig is. De Franse linkerkant is snel, maar Dumfries en Frimpong zijn dat ook.

Minpunten Jeremie Frimpong

-

Een nadeel van Frimpong is dat hij voorin vooral één ding te brengen heeft en dat is zijn snelheid. Waar Nederland veel korte passes hanteert rond de zestien van de tegenstander, past hij minder in dat systeem. Simons, die niet vasthoudt aan een positie, is daarin beter. Frimpong is vooral van het grove werk, power en kracht. Verfijnde, korte passes, zit niet in zijn repertoire.

-

Met Frimpong op rechtsbuiten sta je in de formatie minder compact dan met Simons. Frimpong staat een stuk meer aan de zijlijn dan Simons, die van nature al meer naar binnen toe speelt. Dat zou betekenen dat Frimpong veel gecoacht moet worden om het middenveld af te sluiten, waar Frankrijk graag de opbouw wil starten.