Alleen Jeremie Frimpong kan snelste Fransman bijhouden, opvallende kilometervreter bij Nederland op het middenveld

Frankrijk is levensgevaarlijk in de omschakeling en barst van de snelle spelers, dat is het idee dat iedereen van Frankrijk heeft. De UEFA deelt na alle wedstrijden veel statistieken over de spelers, waaronder de snelheden en gelopen afstanden. Dit zijn de kilometervreters van Nederland en Frankrijk naast elkaar.

Frankrijk is de volgende tegenstander van Nederland en wist nou niet direct te imponeren tegen het stugge Oostenrijk. Iedereen ziet Nederland - Frankrijk als de kraker van groep D. Frankrijk is de favoriet, omdat er meer wereldsterren rondlopen bij Les Bleus. Kilometervreten kunnen ze in ieder geval wel: de gehele selectie liep 112,4 kilometer over de gehele wedstrijd. Oranje liep 108,9 kilometer in de wedstrijd tegen Polen.

N'Golo Kanté kilometervreter

N'Golo Kanté was bij Frankrijk dé kilometervreter. De 33-jarige middenvelder voetbalt al een tijdje in Saoedi-Arabië, maar dat is aan zijn conditie nog niet te zien. Hij liep maar liefst 11,8 kilometer tegen Oostenrijk. Marcus Thuram, de Franse aanvaller, liep 11,2 kilometer. Bij Nederland liep de grootse kilometervreter 11 kilometer. Dat was Tijjani Reijnders, gevolgd door Jerdy Schouten met 10,9.

Wat opvalt bij Frankrijk is dat vooral de verdediging ook veel kilometers maakt. Het centrale duo William Saliba en Dayot Upamecano liep samen 20,4 kilometer. Virgil van Dijk en Stefan de Vrij liepen samen 18,3 kilometer. Ook waren de twee van Frankrijk sneller. De topsnelheden van hen waren 32,7 km/u en 32,8 km/u. Van Dijk liep 31,4 km/u, De Vrij was aanzienlijk sneller met 32,2 km/u.

Snelheidsduivels

De twee grootste snelheidsduivels zullen niet verrassend zijn: Jeremie Frimpong en Kylian Mbappé. De Fransman wint het wel van de Nederlander. Mbappé liep op zijn hardst 35 km/u, Frimpong 34,7. Maar ook Kanté komt weer in dit rijtje voor. Hij liep maar net iets trager dan Frimpong: 34,5 km/u. Behoorlijke cijfers voor de 33-jarige. Bij Frankrijk haalde van de veldspelers alleen Antoine Griezmann de 30 km/u per uur niet. Bij Nederland waren dat Nathan Aké en Xavi Simons.

Valkuilen voor Nederland

Wat opvalt als je kijkt naar deze statistieken, is dat het tempo van Frankrijk een stuk hoger ligt dan dat van Nederland. Elke speler loopt meer en is over het algemeen een stuk sneller dan de Nederlanders. Dat kan zomaar eens nadelig gaan uitpakken voor verschillende spelers. Als Xavi Simons veel met Theo Hernandez moet gaan meelopen, wordt dat een uitdaging. Simons liep 7,8 kilometer tegen Polen en Hernandez bijna 10. Op een veel hogere snelheid.

Juist op het middenveld lijkt het wel goed te zitten bij Nederland. Reijnders en Schouten liepen daar het snot voor de ogen. Samen met Joey Veerman liep het middenveld van Nederland 29,8 kilometer. De Fransen 28,4. Mocht Veerman in de rol van een 6 gaan spelen, moet hij vooral letten op het wegtrekken van Griezmann en niet op zijn kilometers. Veerman liep er 8, Griezmann 7,8.