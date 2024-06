Dit is de scheidsrechter bij Nederland - Frankrijk, oude bekende van veel Oranje-spelers

De scheidsrechter bij Nederland - Frankrijk is bekendgemaakt. De kraker op het EK voetbal staat vrijdag 21 juni (21.00 uur) onder leiding van topscheidsrechter Anthony Taylor.

Virgil van Dijk, aanvoerder van het Nederlands elftal, kent Taylor goed. De Engelsman is scheidsrechter in de Premier League, waar Van Dijk voor Liverpool speelt. Dat kan een voordeel zijn, aangezien alleen de aanvoerders van de EK-teams nog met de scheidsrechter mogen praten.

Aanvoerder Virgil van Dijk na lange meeting klaar voor nieuwe regel op EK: 'Daar moet ik meer op letten' Virgil van Dijk start zondag als aanvoerder van Oranje aan het EK. Hij krijgt als captain te maken met een nieuwe regel, waarin staat dat alleen hij mag praten met de scheidsrechter. De rest van het team moet dus zijn mond houden. Dat is dus een extra uitdaging voor de aanvoerder. Van Dijk ligt er niet wakker van: "We hebben daar een lange meeting over gehad."

Topscheidsrechter

Taylor geldt als een absolute topscheidsrechter. Hij floot in 2022/2023 de finale van de Europa League en de finale van de Wereldbeker voor clubs. In 2020/2021 floot de 45-jarige scheidsrechter de Nations League-finale en hij had ook al twee keer de leiding over een FA Cup-finale in Engeland.

Alleen Jeremie Frimpong kan snelste Fransman bijhouden, opvallende kilometervreter bij Nederland op het middenveld Frankrijk is levensgevaarlijk in de omschakeling en barst van de snelle spelers, dat is het idee dat iedereen van Frankrijk heeft. De UEFA deelt na alle wedstrijden veel statistieken over de spelers, waaronder de snelheden en gelopen afstanden. Dit zijn de kilometervreters van Nederland en Frankrijk naast elkaar.

Bekende voor Lutsharel Geertruida

Taylor stond ook aan het roer bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Atlético Madrid, afgelopen seizoen in de groepsfase van de Champions League. Feyenoord verloor toen in eigen huis met 1-3 en Taylor deelde geen enkele kaart uit. Oranje-speler Lutsharel Geertruida maakte destijds een eigen doelpunt. Frankrijk-tegenstander Antoine Griezmann stond in de basis bij Atléti.

Champions League

Later in het Champions League-seizoen floot Taylor ook de halve finale tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. Het was de heenwedstrijd in Duitsland, die Dortmund met 1-0 won. Daardoor zal ook Ian Maatsen hem nog wel kennen, al is de vraag of hij speelt tegen Frankrijk. Nathan Aké kent hem sowieso, want hij speelt bij Manchester City in de Premier League.

Premier League-spelers

Sowieso heeft Nederland veel Premier League-spelers die al met Taylor te maken hebben gehad. Bart Verbruggen (Brighton), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Liverpool-duo Cody Gakpo en Ryan Gravenberch én voormalig Liverpool-speler Georginio Wijnaldum kennen hem ongetwijfeld goed.

Frankrijk

Alphonse Areola, Ibrahima Konaté en William Saliba zijn de enige Premier League-spelers aan Franse zijde. Alleen Saliba stond van die drie tegen Oostenrijk in de basis bij Frankrijk.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.