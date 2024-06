Kylian Mbappé deelt cryptische boodschap op social media in aanloop naar Nederland - Frankrijk

Kylian Mbappé brak zijn neus in het eerste groepsduel van Frankrijk zijn neus. Er wordt nu veel gespeculeerd over de ernst van de blessure en vooral over de vraag of hij de wedstrijd tegen het Nederlands elftal gaat halen. De superster voedt zelf de discussie met een cyptisch bericht op social media.

Mbappé brak zijn neus in de slotfase van het treffen met Oostenrijk, tegen wie de Fransen moeizaam maar terecht met wonnen (0-1). Nu is het de vraag hoe lang het kwetsuur de aanvaller aan de kant houdt. De wedstrijd tegen Nederland is al over twee dagen en dat zou zo maar eens te vroeg kunnen zijn voor Mbappé. Over de lengte van de afwezigheid van de aanvoerder, wordt veel gespeculeerd.

Mbappé voedt de discussie met een bericht op zijn instagrampagina. Daarop plaatste hij woensdagmiddag twee foto's met als bijschrift Sans risques il n’y pas de victoires..: zonder risico's zijn er geen overwinningen. Het account van de Franse nationale ploeg deelde al een foto van de snelheidsduivel met een zandloper. Wordt de volgende overwinning van Mbappé dat hij toch kan meespelen tegen Oranje?

'Grappigste ooit'

Zijn volgers zijn vooral bezig met een ander mogelijk gevolg van de neusblessure: het masker. Mbappé wordt al jarenlang vergeleken met een van de Ninja Turtles, de tekenfiguren die een masker dragen. Wanneer de Fransman, net als veel andere voetballers met neusblessures, een masker gaat dragen, wordt de vergelijking compleet. En dus hopen zijn fans er vooral op dat Mbappé tijdens de volgende wedstrijd met een masker op het veld verschijnt. "Je hebt de kans om het grappigste ooit te doen", reageert eentje. Een ander zegt: "We moeten een gemaskerde Mbappé zien." "Draag alsjeblieft een schildpadmasker", doelt een derde fan op de Ninja Turtles.

Des idées de masques 🎭😅 ? — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 17, 2024

Zelf kon de aanstaande Madridista ook al lachen om zijn blessure. Hij gooide in de nacht na de wedstrijd al een balletje op op X: "Nog ideeën voor maksers?" Zijn volgers reageerden veelal met foto's van Mbappé met een masker van Ninja Turtle Donatello op, het figuur waar hij op zou lijken. Toenmalig teamgenoot Thiago Silva gaf hem ooit al zo'n masker cadeau.

Duur blessure

Het is nog onduidelijk hoe lang Mbappé afwezig is als gevolg van de neusbreuk. Er wordt veel gespeculeerd: het ene medium verwacht dat de wedstrijd tegen Nederland al haalbaar is, terwijl anderen Mbappé pas in de knock-outfase terug verwachten. Het zal ook afhangen van het risico dat Frankrijk wil nemen. Na de overwinning van maandag in het eerste groepsduel, is de kans op de volgende ronde groot. Het kan maar zo dat bondscoach Didier Deschamps dat klusje besluit zonder Mbappé te klaren.