EK staat op de tocht voor pechvogel Harry Kane: 'Rugklachten worden niet minder'

Harry Kane (30) is een fantastische voetballer, maar zijn prijzenkast is stoffig en leeg. De Engelse topspits rost week in week uit de ballen tegen de touwen, toch houdt hij daar geen 'silverware' aan over. En nu staat ook nog deelname aan het EK voetbal 2024 in Duitsland op de tocht.

De blessure van de aanvaller van Bayern München is volgens Bild nogal aanhoudend, terwijl de klok richting het EK tikt. Hij heeft rugklachten, aldus de krant, en de afgelopen twee weken zijn de pijn en de hinder die hij ondervindt er niet beter op geworden. Hij heeft Duitsland verlaten om zijn eigen dokter op te zoeken voor behandelingen.

Kane liep de blessure op in de terugwedstrijd van de halve finale in de Champions League, tegen Real Madrid. De voormalig speler van Tottenham Hotspur werd kort voor tijd gewisseld en kwam daarna niet meer in actie.

Engeland op het EK

Slecht nieuws voor Kane en ook slecht nieuws voor de Engelse ploeg met het oog op het EK. Three Lions spelen op Euro 2024 in de groepsfase tegen Servië, Denemarken, Slovenië. Kane is niet alleen de captain van de ploeg, ook is hij de topscorer aller tijden (62 goals).

Topscorer Harry Kane

Kane ging naar Bayern om prijzen te pakken, zo ging het verhaal. Bij Tottenham was die taak natuurlijk wat lastiger, gezien de status van die club. Maar zijn debutjaar in Duitsland eindigde de droogte niet. In de Bundesliga werd de Rekordmeister slechts derde.

Een paar individuele prijzen heeft Kane wel binnen: driemaal was hij topscorer van de Premier League en afgelopen seizoen was hij goed voor het hoogste aantal goals in de Bundesliga. Op het vorige EK maakte hij vier goals. Engeland verloor de finale van Italië.