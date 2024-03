'Traditionele top drie en PEC Zwolle zitten achter Vitesse-smaakmaker aan'

Vitesse beleeft dit seizoen weinig hoogtepunten en lijkt op weg naar degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Een van de weinige lichtpuntjes is Anis Hadj Moussa, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van het Belgische Patro Eisden. Toch speelt Hadj Moussa volgend jaar misschien nog steeds in de Eredivisie; hij staat in de belangstelling van enkele clubs.

Journalist Santi Aouna van Foot Mercato meldt dat de traditionele top drie, dus Ajax, PSV en Feyenoord, en PEC Zwolle geïnteresseerd zijn in de 22-jarige Algerijnse vleugelflitser. Hadj Moussa valt vooral op vanwege zijn dribbels en acties, hij was namelijk pas bij twee doelpunten betrokken in zeven duels.

Toch verdiende Hadj-Moussa met zijn acties een uitnodiging voor de Algerijnse nationale ploeg, waar hij op 22 maart zijn debuut maakte tegen Bolivia (3-2). Een paar dagen later volgde zijn tweede interland tegen Zuid-Afrika (3-3). Zaterdag hervat hij met Vitesse de degradatiestrijd op bezoek bij AZ.