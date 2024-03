Trainer Ajax Vrouwen praatte Lily Yohannes (16) naar Team USA: 'Heb gezegd: ga dat doen'

Lily Yohannes (16) werd dinsdag opgeroepen voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten. Op aanraden van Suzanne Bakker, haar coach bij Ajax. Toch zijn de Oranje Leeuwinnen nog niet kansloos in de strijd om de talentvolle middenvelder.

Afgelopen zondag was bondscoach Andries Jonker nog te gast bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN en daar vertelde hij dat de kans groot was dat Yohannes voor Nederland zou kiezen. "Ze heeft te kennen gegeven graag voor Nederland uit te willen komen. Dus ik neem aan dat de kans dat ze voor de Oranje Leeuwinnen zal uitkomen redelijk groot is", zei hij.

Toch heeft haar trainer Bakker haar getipt om de uitnodiging van Team USA te accepteren. Dus zit Yohannes bij de selectie voor de SheBelieves Cup, een vriendschappelijk toernooi met verder Canada, Brazilië en Japan. "Dit is echt puur een ervaring voor haar", sprak Bakker tegenover het Algemeen Dagblad. "Als ze dan een keer een keuze moet maken, weet ze ook hoe het daar (bij de VS, red.) is."

Yohannes kan nog switchen

"Ik ben met haar in gesprek gegaan en heb gezegd dat het voor haar heel goed is om daar te gaan ervaren hoe het daar is. 'Ga dat doen en volg je gevoel om uiteindelijk een goede beslissing te nemen', was de boodschap die ik heb meegegeven", vertelde Bakker.

Yohannes werd geboren in Springfield, Virginia, en verhuisde op tienjarige leeftijd naar Nederland. De talentvolle middenvelder is nog niet definitief in handen van de Verenigde Staten. Daarvoor moet ze eerst drie officiële interlands hebben gespeeld. De SheBelieves Cup is een vriendschappelijk toernooi, dus de wedstrijden die Yohannes daar speelt tellen niet mee.

De KNVB is ook bezig om Yohannes te overtuigen. Toch moet de zestienjarige middenvelder dan eerst een Nederlands paspoort krijgen.

Selectie Oranje Leeuwinnen

Jonker maakte zelf ook de 23 namen bekend waarmee hij gaat beginnen aan de EK-kwalificatiereeks. Door blessures zijn Daphne van Domselaar, Lieke Martens, Vivianne Miedema en Jackie Groenen er niet bij. Daniëlle de Jong, Gwyneth Hendriks en Nina Nijstad zijn er daarom voor de eerste keer bij.

De Oranje Leeuwinnen beginnen op 5 april aan de kwalificatiereeks met een uitwedstrijd tegen Italië en spelen vier dagen later in Breda tegen Noorwegen. Ook Finland zit in de groep. De bovenste twee plaatsen zich voor het EK van volgend jaar in Zwitserland. De andere twee teams gaan de play-offs in.

De laatste keer dat Oranje in actie kwam, was eind februari. Toen verloor het van zowel Spanje als Duitsland. Daardoor liep het kwalificatie voor de Olympische Spelen van komende zomer mis.