TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Denemarken - Engeland

Op donderdag wordt de eerste week van het EK voltooid met de tweede groepswedstrijden voor poule C. Engeland zal zich tegen Denemarken van een betere kant willen laten zien dan in zijn eerste groepsduel, waarin Servië nipt met 1-0 aan de kant werd geschoven.

Slovenië en Servië strijden in hun onderlinge duel voor de winst. Bij puntenverlies zijn de underdogs afhankelijk van een stunt in de laatste groepswedstrijd. Lees hier op welke zender je kijkt naar de duels van donderdag 20 juni.

De EK-dag gaat van start met het duel tussen Slovenië en Servië, die allebei een overwinning erg goed kunnen gebruiken als ze de knock-outfase van het toernooi willen bereiken. Daarna spelen Engeland en Denemarken hun onderlinge duel. De Denen begonnen met een teleurstellend gelijkspel tegen Slovenië en hebben dus wat goed te maken tegen de gedoodverfde favoriet. Engeland begon ook niet overtuigend tegen Servië, maar sleepte dankzij Jude Bellingham wel de overwinning over de streep.

De avond eindigt met een heerlijk toetje: Spanje en Italië wonnen allebei hun eerste groepsduel en maken onderling uit wie er na twee wedstrijden bovenaan staat in poule B, waarin gisteren al Kroatië - Albanië werd gespeeld.

Engeland mazzelt dankzij scorende Jude Bellingham tegen Servië Engeland is goed begonnen aan het EK. De verliezend finalist van het vorige Europees kampioenschap startte met een 1-0 overwinning op Servië. Met name in de tweede helft kwamen de Engelsen een paar keer goed weg. Jude Bellingham zorgde al na dertien minuten spelen voor het enige doelpunt.

Zender Slovenië - Servië

Slovenië - Servië begint om 15.00 uur en is te zien op NPO 1. Om 14.30 uur begint op diezelfde zender de voorbeschouwing. Omdat Slovenië en Servië hun eerste wedstrijd niet wonnen, zijn ze bijna verplicht om in het tweede duel wél de drie punten te pakken. Anders hebben ze een stunt nodig in het laatste groepsduel om toch op minimaal drie punten te komen.

Slovenië stond lang op achterstand tegen Denemarken, maar verdediger Erik Janza redde een kwartier voor tijd een punt voor zijn land. Servië bood Engeland knap weerstand en gaf weinig kansen weg tegen de titelfavoriet. Een vroege goal van Jude Bellingham zorgde er echter voor dat de Serven toch met lege handen achterbleven. Behalen ze nu wel een resultaat?

Zender Denemarken - Engeland

Na de nabeschouwing van Slovenië - Servië begint het verlate vijfuurjournaal, maar de focus gaat vervolgens direct weer op voetbal. Vanaf 17:30 uur begint de voorbeschouwing op dé kraker van poule C: Denemarken - Engeland. Het duel is om 18.00 uur aansluitend op de voorbeschouwing te zien op NPO 1.

Engeland speelde bepaald niet sprankelend tegen Servië, maar hield wel 'gewoon' drie punten over aan de wedstrijd. Bij Denemarken was voormalig Ajacied Christian Eriksen belangrijk met een goal tegen Slovenië. Die goal was niet genoeg voor de winst: 1-1. Tegen de Engelsen komen mogelijk ook andere oud-eredivisiespelers Joachim Andersen, Zanka, Rasmus Kristensen en Kasper Dolberg in actie.

Zender Spanje - Italië

Om 21.00 uur vindt een heerlijk toetje van de avond plaats, want dan nemen Spanje en Italië het tegen elkaar op. Ze wonnen allebei hun eerste groepsduel en dus mag de winnaar van de onderlinge strijd zich na afloop koploper noemen in poule B. Bij een gelijkspel blijft Spanje de lijstaanvoerder, want zij wonnen met ruime cijfers van Kroatië (3-0).

Italië incasseerde de snelste EK-goal ooit tegen Albanië, maar herstelde de schade binnen een kwartier: 2-1 winst. Om 20:15 uur begint op NPO 1 de talkshow Studio Fußball, waarin ongetwijfeld wordt voorbeschouwd op de wedstrijd. Vanaf 20.50 uur wordt er geschakeld naar de wedstrijd, die om 21.00 uur begint.

