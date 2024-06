TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Engeland - Slowakije

De eerste EK-wedstrijd van zondag is Engeland tegen Slowakije. Voor de Engelse ploeg is het tijd om het gaspedaal in te drukken, na een matte groepsfase waarin niemand de bibbers kreeg van 'The Three Lions'. Lees hier op welke zender je moet inschakelen om te zien of de Slowaken op hun derde EK voor een schok zorgen.

Engeland won de eerste groepswedstrijd van Servië met 1-0, waarna tegen Slovenië (1-1) en Denemarken (0-0) tweemaal een gelijkspel volgde. Twee goaltjes in een ogenschijnlijk niet loeizware groep: het tekent de speelwijze van bondscoach Gareth Southgate. Ondanks de aanwezigheid van wereldsterren als Jude Bellingham, Harry Kane en Phil Foden is het bij Southgate altijd 'safety first'. Dat maakt hem er niet populairder op. Hij werd door zijn eigen fans bekogeld met bierbekertjes.

Slowakije leverde de eerste verrassing van dit EK in Duitsland. België droop af met een 1-0-nederlaag. In de tweede groepswedstrijd was Oekraïne mede door een fenomenale goal te sterk (2-1) en in de slotpartij van groep E vonden de Slowaken en Roemenen een gelijkspel wel prima (1-1). De blikvanger van het team is Ivan Schranz (Slavia Praag), die tweemaal scoorde.

Zender Engeland - Slowakije

De achtste finale tussen Engeland en Slowakije begint om 18.00 uur. Het duel wordt uitgezonden op NPO 1, dat om 17.30 uur begint met een voorbeschouwing. Ook via de NOS-site is het duel te bekijken.

