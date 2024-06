Waarom Engeland-speler Anthony Gordon tijdens het EK een flinke wond op z'n gezicht heeft

Anthony Gordon ziet er op het moment anders uit dan normaal. De aanvaller van Engeland heeft een ongelukje gehad en heeft wonden op meerdere plekken van zijn lichaam.

Gordon kwam woensdag niet ongeschonden uit een fietstripje met wat teamgenoten. De speler van Engeland ging onderuit en hield daar wonden aan zijn gezicht en hand aan over. Op de training van donderdag was dat al duidelijk te zien. Zo zat er bloed op zijn kin.

Phil Foden vliegt weer terug naar EK-ploeg Engeland na noodgeval Engeland kan in aanloop naar de achtste finale tegen Slowakije weer beschikken over Phil Foden. De aanvaller had de EK-ploeg verlaten voor een 'noodgeval in de familie', maar vliegt donderdagavond weer terug.

Gordon had nog het geluk dat hij een paar dagen kan herstellen van het ongeluk, voordat Engeland weer in actie komt op het EK. The Three Lions zijn bovenaan geëindigd in Groep C en spelen daarom op zondag 30 juni weer. Zij nemen het in de achtste finales op tegen Slowakije. Waarschijnlijk is Phil Foden dan ook weer terug. De speler van Manchester City moest snel het trainingskamp verlaten vanwege zijn zwangere vriendin.

Engeland scoort moeilijk

De kans is niet bijster groot dat Gordon dan in actie komt. Na de eerste twee groepswedstrijden geen minuut te hebben gespeeld, mocht de vleugelaanvaller in de laatste wedstrijd - tegen Slovenië - liefst één minuut invallen. Hij kon in dat ene minuutje zijn land niet aan een goal helpen tegen de Slovenen: 0-0.

Misschien is het wel een idee voor bondscoach Gareth Southgate om Gordon wat vaker op te stellen, want Engeland scoorde pas twee keer. Tegen Servië (1-0) en Denemarken (1-1) trof Engeland doel. De 23-jarige Gordon, aanvaller van Newcastle United, kan daar mogelijk wat aan doen. Hij was goed voor elf doelpunten en tien assists in het afgelopen Premier League-seizoen.

Waarom speelt Nederland tegen Roemenië en niet tegen Engeland? Het Nederlands elftal is als nummer drie geëindigd in Groep D op het EK voetbal. Dat betekent dat de weg naar de achtste finales bekend is. Tegen de verhoudingen in is Roemenië daar als tegenstander uitgerold.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.