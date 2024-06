Harry Kane waarschuwt Oranje na bloedeloos gelijkspel Engeland: 'Ik vond ons veel beter'

Engeland stelde dinsdag na een verschrikkelijke wedstrijd tegen Slovenië (0-0) de groepswinst veilig op het EK. De Engelsen zijn waarschijnlijk de tegenstander van het Nederlands elftal in de achtste finales. De pers brandt de nationale ploeg volledig af, maar aanvoerder Harry Kane waarschuwde Oranje alvast.

In Engeland hebben ze helemaal gehad met bondscoach Gareth Southgate, die werd bekogeld na de wedstrijd. Na de eerste twee wedstrijden op dit EK was de kritiek al niet mals over het 'saaie' voetbal en de 0-0 tegen Slovenië heeft daar geen verbetering in gebracht. Kane, die eerder deze week al uithaalde naar de kritische analisten, had echter iets heel anders gezien.

'Veel beter dan de vorige duels'

"Ik vond ons veel beter spelen dan tijdens de vorige twee groepsduels", liet de spits weten na de bloedeloze wedstrijd tegen de Slovenen. De Engelsen kwamen in totaal tot slechts drie schoten op het doel van doelman Jan Oblak.

Kane, die na drie wedstrijden op één doelpunt staat, was dan ook in zijn nopjes dat de Engelsen met vijf punten de groepswinst veilig hadden gesteld: "Dat was ons doel en dat is gelukt. We behouden zo controle over de rest van het toernooi." Het lijkt erop dat de Engelsen dus niet alleen binnen de lijnen, maar ook buiten de lijnen rekenen.

Oranje wacht waarschijnlijk

Engeland lijkt het door de groepswinst en de afgang van Oranje tegen Oostenrijk in de volgende ronde tegen het Nederlands elftal op te moeten gaan nemen. Dat doen beide landen dus niet in de best mogelijke gemoedstoestand. De kritiek in Nederland was namelijk ook niet mals na de wanprestatie tegen de Oostenrijkers.

Engeland weet in ieder geval dat het op zondag 30 juni om 18.00 in Gelsenkirchen op het veld moet staan. De kans is groot dat ze dan ook elf Nederlandse speler tegenover zich zien, maar dat is nog niet helemaal zeker. Die zullen dus op moeten passen voor een veegpartij gezien de woorden van Kane.

