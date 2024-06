'Moeten oppassen': bondscoach Engeland uitgejouwd en bekogeld met bierbekers door eigen fans

Gareth Southgate was, meer nog dan zijn spelers, de gebeten hond na Engeland - Slovenië op het EK voetbal. De bondscoach van de Engelsen werd na afloop tijdens de ereronde bekogeld met bekers bier en uitgefloten. Door de Engelse fans nota bene. Dat verbaast de trainer.

"Ik snap het wel", begon Southgate zijn verhaal bij de Britse omroep BBC. "Ik loop niet weg voor die acties. Het belangrijkste is dat de supporters achter het team blijven staan. Ik begrijp dat ze naar mij toe een ander verhaal hebben. Dat is beter voor het team, dat de fans zich niet tegen hun keren."

'Rare situatie'

Het lijkt misschien alsof Engeland verloren heeft, maar de 0-0 tegen Slovenië was wel genoeg om Groep C te winnen en door te gaan naar de achtste finales. Desondanks kreeg Southgate dus de volle lading, ook van de media in Engeland. "Dit is wel een rare situatie om in te werken", gaf de bondscoach toe.

'Ik heb dit nog niet eerder gezien'

"Ik heb dit bij geen enkel ander team gezien dat zich ook gekwalificeerd heeft voor de volgende ronde. Ik snap het, maar ik loop er ook niet voor weg. Ik ben heel trots op hoe de spelers met deze situatie omgaan. Natuurlijk hadden we graag goals gemaakt en iedereen blij naar huis gestuurd. Maar dat werd 'm gewoon niet vandaag."

'Moeten we heel erg voor waken'

Southgate waarschuwt de Engelse fans. "Ik denk dat wij met Engeland weer voor plezier hebben gezorgd. Engeland is weer leuk sinds een jaar of drie, vier. Ik denk dat de spelers dat ook zo ervaren hebben en we moeten er heel erg voor waken dat het wel zo leuk blijft", sloot de Engelse bondscoach zijn persconferentie af.

Engeland - Nederland

Engeland is in de achtste finales zeer waarschijnlijk de volgende tegenstander van het Nederlands elftal. Alleen een zege van Georgië of Tsjechië in de laatste groepswedstrijden kan nog roet in het eten van die topper gooien. De Nederlandse fans en media hadden, net als in Engeland, geen goed woord over voor de prestatie van het nationale team.

