TV-gids: hier kijk je gratis naar de finale van de Azië Cup

Jordanië en gastland Qatar vechten zaterdagmiddag uit wie de Azië Cup wint. Qatar is de regerend kampioen, maar Jordanië is de verrassing van het toernooi. Het land staat voor het eerst in de finale. Lees hieronder waar je de finale live kunt zien.

Jordanië - 87ste van de FIFA wereldranglijst - rekende verrassend af in de halve finale met Zuid-Korea (2-0). Eerder versloeg het land waar Montpellier-speler Mousa Al-Tamari de sterspeler is ook al Tadzjikistan en Irak. Qatar vocht zich naar de finale door Palestina, Oezbekistan en Iran te verslaan.

Zender finale Azië Cup

De finale van de Azië Cup tussen Qatar en Jordanië is live (en gratis) te zien op het YouTube-kanaal van de AFC Asia Cup. De wedstrijd begint om 16.00 uur. Iets daarvoor zal er een livestream beschikbaar zijn. Geluk voor internationale kijkers: het commentaar is in het Engels.

Nederlander

Mocht Jordanië geschiedenis schrijven, dan heeft dat ook een klein Nederlands tintje. De technisch directeur van de Jordanese voetbalbond is namelijk Alexander Zwiers. Zwiers was jeugdtrainer bij SC Cambuur en FC Groningen, totdat hij in het buitenland aan de slag ging. Zijn wereldreis bracht hem onder meer in Qatar, Mexico, Kazachstan en Saoedi-Arabië.

Historie

Qatar kan het vijfde land ooit worden die de Azië Cup twee keer achter elkaar wint. Zuid-Korea, Iran, Saoedi-Arabië en Japan ging het land voor. In de editie van 2019 won Qatar in de finale met 3-1 van Japan. Zaterdagmiddag is Jordanië de tegenstander, dat zelfs nog niet eerder bij de laatste vier eindigde. Jordanië zou het tiende land kunnen worden dat Aziatisch kampioen wordt.