Uitbehandelde Sven-Göran Eriksson ziet 'droom' in vervulling gaan bij benefietwedstrijd tussen Liverpool en Ajax

Door al het interlandvoetbal was er zaterdagmiddag op Anfield tijd voor een wedstrijd tussen de Liverpool Legendes en die van Ajax. Het werd een bijzondere middag, vooral voor de ernstig zieke Sven-Göran Eriksson. De Zweedse trainer maakte in januari bekend dat hij kanker lijdt en nog maar een jaar te leven heeft.

"Het is als een droom", sprak Eriksson vrijdag op de persconferentie daags voor de benefietwedstrijd. "Toen ik coach was, droomde ik altijd van Liverpool, maar het kwam er helaas nooit van. Liverpool is altijd de club van mijn vader geweest en zo is dat virus ook op mij overgeslagen. Mijn vader is nog steeds groot fan."

Eriksson vertelde ooit dicht bij een overgang naar Liverpool te zijn geweest. "Maar nu gaat het dan eindelijk gebeuren", zei de Zweed, die speciaal voor deze wedstrijd de legendes van Liverpool mocht coachen. "Toen ze het vroegen, dacht ik dat het een grap was. Ik zei 'natuurlijk' en dan is het ook nog eens een benefietduel waarbij we hopelijk veel geld ophalen voor het goede doel, dat maakt het nog mooier."

A special Anfield ovation for Sven-Göran Eriksson ❤️ pic.twitter.com/632Y9uiJQY — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024

Uitslag

Er werd ook nog gevoetbald op Anfield, met een hoop oud-sterren op het veld. Bij Ajax deden onder anderen Rafael van der Vaart, Edgar Davids en Jari Litmanen mee, terwijl voor Liverpool onder anderen Dirk Kuijt, Ryan Babel, Steven Gerrard en Fernando Torres in actie kwamen.

Ajax stond bij rust met 2-0 voor. Trainers Danny Blind en Sjaak Swart zagen Derk Boerrigter en Kiki Musampa scoren. Na de pauze wisselden Litmanen en Babel van kant. De Fin speelde de eerste helft mee bij de Amsterdammers, Babel had een Liverpool-shirt aan. Beide spelers hebben een verleden bij allebei de club.

Grégory Vignal scoorde namens Liverpool de aansluitingstreffer. Djibril Cissé zette de 2-2 op het scorebord, waarna Nabil El Zhar de thuisploeg op voorsprong zette. Fernando Torres zorgde voor het slotakkoord van een mooie middag.

Rijke carrière

Eriksson was van 1977 tot 2019 trainer. Hij pakte prijzen met bijvoorbeeld IFK Göteborg, Benfica, AS Roma, Sampdoria en Lazio. Ook had hij Engelands gouden lichting onder zijn hoede tussen 2001 en 2006. Toch lukte het Eriksson niet om een eindronde te winnen met spelers als David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, Rio Ferdinand, Michael Owen en Ashley Cole.