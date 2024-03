Valentijn Driessen fileert Oranje: 'Moeten we dan de polonaise lopen?'

Volgens Valentijn Driessen zijn de kwartfinales het eindstation van het Nederlands elftal op het EK aankomende zomer. Dat was zijn conclusie na oefeninterlandweek, waarin gewonnen werd van Schotland en verloren van Duitsland.

"We spelen om niet te verliezen. Ze werden van het kastje naar de muur gestuurd (door Duitsland, red.), maar dat wilden de Nederlanders niet zeggen", blikte de chef voetbal van De Telegraaf terug bij Vandaag Inside op woensdag. "Nederland heeft een redelijk middelmatig elftal", vulde Johan Derksen aan. De oud-hoofdredacteur van VI geniet tegenwoordig niet meer van het voetbal vanwege de 'demonstraties positiespellen'. "Dat heeft ooit Barcelona uitgevonden. Het is één grote eenheidsworst aan het worden."

Ook bij Koeman staat positiespel hoog in het vaandel, al betwijfelt Driessen of dat helemaal aankomt bij de selectie. "Ik heb geen positiespel gezien van Nederland, ik heb er 180 minuten naar zitten kijken. Ik heb misschien drie goede aanvallen gezien, voor de rest niks. Ik weet het niet, maar Koeman weet het ook niet. Wat dat betreft kunnen we elkaar een hand geven", zei Driessen cynisch.

"Terecht verloren van Duitsland en geflatteerd gewonnen van Schotland", concludeerde Derksen. "Moeten we dan de polonaise lopen?", vroeg Driessen zich hardop af.

Depay

De enige die nog een beetje in de smaak viel, was spits Memphis Depay. "Hij is veruit de beste speler van het Nederlands elftal, ook als die niet helemaal fit is", vond Driessen. Frenkie de Jong levert in zijn ogen 'te weinig'. Derksen: "Breedteballetjes en acties over de breedte. Hij komt nooit eens in de zestien, scoort nooit en dat is echt een tekortkoming."