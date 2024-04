UEFA neemt binnenkort beslissing over speciaal verzoek Ronald Koeman voor grotere EK-selecties

Bondscoach Ronald Koeman wilde na de oefenwedstrijd tegen Duitsland duidelijk maken dat hij pleit voor een ruimere selectie voor het EK komende zomer. De UEFA heeft maandag met de EK-deelnemers gesproken over dat idee en gaat ergens in de komende weken een beslissing nemen.

De UEFA heeft in een verklaring laten weten dat er maandag door de landen en bondscoaches is gediscussieerd over de mogelijkheid om grotere selecties toe te laten. Niet iedereen was het daar trouwens over eens: "Sommige coaches hebben een voorkeur voor een grotere selectie vanwege de kans op blessures en de fysieke belasting van de spelers, maar anderen willen het liever op 23 spelers houden aangezien het moeilijk is om met meer spelers te trainen."

Volgens PA News Agency was het grootste deel van de coaches uiteindelijk wel voorstander van grotere selecties. De UEFA gaat het eerst nog voorleggen aan een andere commissie op 22 april en daarna wordt er een beslissing genomen.

Kritiek Koeman

"Ik vind het absurd dat je voor het EK maar 23 spelers mag selecteren", zei Koeman vorige maand tegen de NOS. De bondscoach van het Nederlands elftal wees daarbij onder andere naar de vele blessures. Oranje kon tijdens de vorige interlandperiode bijna een elftal maken met geblesseerde spelers maken, met Frenkie de Jong als bekendste naam.

"Je gaat richting het einde van het seizoen, daarin zal het alleen maar erger worden. Als er één speler wegvalt kan je al geen elf tegen elf meer spelen." Koeman gaf aan dat meer landen en bondscoaches tegen dit probleem aanlopen, onder wie ook Nagelsmann van Duitsland.

Oranje begon de vorige oefenperiode met 26 spelers, maar zag Brian Brobbey, Stefan de Vrij, Quilindschy Hartman en Teun Koopmeiners afhaken. Tegen Duitsland had Koeman dus nog maar de keuze uit 22 spelers, waaronder drie keepers.

Desondanks besloot de bondscoach geen vervanger op te roepen voor Brobbey, die al voor de interlandperiode geblesseerd uitviel. Toulouse-spits Thijs Dallinga had juist op een oproep gehoopt toen hij de Ajax-spits zag wegvallen.

Thijs Dallinga verwachtte na blessure Brian Brobbey belletje vanuit Zeist: 'Duidelijk signaal' Thijs Dallinga zat tijdens de vorige interlandperiode nog bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal, maar stond deze keer niet eens bij de voorselectie. Daar baalt de spits van, zeker ook na de blessures bij Brian Brobbey en Joshua Zirkzee.

Op het WK 2022 ook 26 spelers

Koeman zou het aantal willen verhogen naar 26 spelers, net als bij het WK 2022 en EK 2021 het geval was. Daar ontstond wel de situatie dat een aantal spelers op de tribune moest plaatsnemen.