Poule en speelschema Nederland op EK 2024 in Duitsland | Nederland opent tegen Polen

De tegenstanders van het Nederlands elftal voor het EK 2024 in Duitsland zijn bekend. In december werd de loting verricht en daarbij werd Oranje gekoppeld aan Frankrijk, Oostenrijk en een winnaar van de play-offs. Dinsdagavond viel daar de beslissing, het werd Polen. Daardoor is het speelschema van Nederland helemaal rond.

Nederland kwam Frankrijk ook al tegen tijdens de kwalificatie voor dit EK. In Parijs ging de ploeg van bondscoach Ronald Koeman met 4-0 onderuit, in oktober verloor het met 2-1 in de Johan Cruijff ArenA van de wereldkampioen van 2018.

Volledige loting EK voetbal 2024 | Oranje in Groep D, Groep B is 'poule des doods' De poules voor het EK 2024 in Duitsland zijn definitief bekend. Nederland zit in een Groep D met Frankrijk, Oostenrijk en Polen. Dat laatste land plaatste zich via de play-offs voor het Europees kampioenschap, ook Georgië en Oekraïne deden dat. Hieronder vind je het complete overzicht van alle poules.

Oostenrijk kwam Nederland voor het laatst tegen op het EK van 2021, dat vanwege de coronapandemie met een jaar was verzet. In de groepsfase was Oranje met 2-0 te sterk voor de Oostenrijkers door doelpunten van Memphis Depay (penalty) en Denzel Dumfries. De laatste nederlaag tegen Oostenrijk dateert van 1990, dat biedt dus perspectief voor Oranje.

Polen

De laatste tegenstander op het EK werd Polen. Nederland speelde ook al tegen dat land in de Nations League van 2022/23. De wedstrijd in Polen werd met 2-0 gewonnen, in Rotterdam werd het gelijk.

Speelschema van Oranje op EK 2024

16 juni: Polen - Nederland

Stadion: Volksparkstadion, Hamburg

Polen - Nederland Stadion: Volksparkstadion, Hamburg 21 juni: Nederland - Frankrijk

Stadion: Red Bull Arena, Leipzig

Nederland - Frankrijk Stadion: Red Bull Arena, Leipzig 25 juni: Nederland - Oostenrijk

Stadion: Olympiastadion, Berlijn

Drie verschillende locaties voor Oranje, dus. Hamburg is vanuit Amsterdam zo'n 460 kilometer, Leipzig zo'n 630 kilometer en zelfs 660 kilometer.