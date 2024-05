Verrassende namen in voorselectie Italië voor EK voetbal, Nicolò Fagioli erbij ondanks lange schorsing

Bondscoach Luciano Spalletti heeft enkele verrassende namen opgenomen in de Italiaanse EK-voorselectie. In de betrekkelijk onervaren selectie is ook plaats voor Nicolò Fagioli, die net zeven maanden niet heeft gespeeld vanwege een schorsing.

Fagioli, die geschorst was vanwege het overtreden van de regels met betrekking tot sportweddenschappen, maakte pas afgelopen maandag zijn rentree bij Juventus. Hoewel de middenvelder totaal geen wedstrijdritme heeft, acht Spalletti hem dus belangrijk voor de ploeg. Dat gaat ten koste van onder meer Manuel Locatelli. De teamgenoot van Juventus kende een matig seizoen en is zijn vaste plek in de selectie dus kwijt. Ook Marco Verratti en Ciro Immobile zijn afwezig, waarmee twee van de meest ervaren Italiaanse internationals thuisblijven.

Andere opvallende namen in het team zijn Michael Folorunsho en Riccardo Calafiori. Eerstgenoemde speelt bij Verona, dat dertiende staat in de Serie A, maar is daar wel een belangrijke speler. Hij zou zijn debuut voor de nationale ploeg kunnen maken. Dat geldt ook voor Calafiori. De jonge centrale verdediger van Bologna scoorde maandag tweemaal tegen Juventus en dat heeft de bondscoach kennelijk over de streep getrokken.

Italië zit in een sterke groep op het EK, met Spanje, Kroatië en Albanië. Voordat zij elkaar treffen, spelen de Italianen nog vriendschappelijk tegen Turkije en Bosnië en Herzegovina. Ook moet de definitieve selectie nog bekend worden gemaakt, waar nog vier man de dertig spelers uit de voorselectie moeten afvallen.

Speelschema EK voetbal 2024 | Alle wedstrijden van Oranje en de overige duels Het EK voetbal is van 14 juni tot en met 14 juli 2024 in Duitsland. Nederland is geplaatst en treft in Groep D achtereenvolgens Polen, Frankrijk en Oostenrijk. Hieronder vind je het hele speelschema van het EK voetbal.

Voorlopige selectie Italië voor EK 2024

Keepers

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, FRA)

Alex Meret (Napoli, ITA)

Ivan Provedel (Lazio, ITA)

Guglielmo Vicario (Tottenham, ENG)



Verdedigers

Francesco Acerbi (Inter, ITA)

Alessandro Bastoni (Inter, ITA)

Raoul Bellanova (Torino, ITA)

Alessandro Buongiorno (Torino, ITA)

Riccardo Calafiori (Bologna, ITA)

Andrea Cambiaso (Juventus, ITA)

Matteo Darmian (Inter, ITA)

Giovanni Di Lorenzo (Napoli, ITA)

Federico Dimarco (Inter, ITA)

Gianluca Mancini (Roma, ITA)

Giorgio Scalvini (Atalanta, ITA)



Middenvelders

Nicolo Barella (Inter, ITA)

Bryan Cristante (Roma, ITA)

Nicolo Fagioli (Juventus, ITA)

Michael Folorunsho (Hellas Verona, ITA)

Davide Frattesi (Inter, ITA)

Jorginho (Arsenal, ENG)

Lorenzo Pellegrini (Roma, ITA)

Samuele Ricci (Torino, ITA)



Aanvallers

Federico Chiesa (Juventus, ITA)

Stephan El Shaarawy (Roma, ITA)

Riccardo Orsolini (Bologna, ITA)

Giacomo Raspadori (Napoli, ITA)

Mateo Retegui (Genoa, ITA)

Gianluca Scamacca (Atalanta, ITA)

Mattia Zaccagni (Lazio, ITA)