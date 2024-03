'Verwaarloosd worden is geen liefde': Zweeds international negeert familie sinds transfer naar New York Red Bulls

Aan het huwelijk van de Zweedse voetballer Emil Forsberg gaat op een opmerkelijke manier een einde komen. Zijn vrouw Shanga deelde op Instagram een tekst waarin ze schreef dat hij zijn familie 'verwaarloosde' en 'negeerde' na zijn transfer afgelopen winter naar New York Red Bulls. Ze is dan ook van plan om te scheiden.

De 32-jarige Forsberg maakte afgelopen winterstop een overstap binnen de Red Bull-familie; hij ging van Leipzig naar New York. In The Big Apple heeft hij het behoorlijk naar zijn zin, alleen zonder zijn geliefde en kinderen. Zij verblijven in Zweden. En dat is een hard gelach volgens Shanga.

"Wij zullen uit elkaar gaan. Woorden waarvan ik dacht dat ik ze na twee kinderen en 19 jaar samen nooit zou uitspreken en die nog steeds onwerkelijk voelen", schreef Shanga. Ze heeft altijd van hem gehouden en hem altijd gesteund, voegde ze daaraan toe. "Maar zelfs liefde heeft zijn grenzen. De grootste liefde zijn mijn kinderen en ik wil dat ze hun waarde kennen, net zoals ik de mijne ken. Als vanzelfsprekend worden beschouwd en verwaarloosd zijn, is geen liefde."

Shanga beschuldigt haar man ervan meer met de pers te hebben gepraat dan met zijn eigen familie. "Een nieuwe start in New York was blijkbaar een nieuwe start voor jou en je leven. In de kranten hebben we gelezen en gezien dat het goed met je gaat en 'van elk moment geniet'. Je hebt ook toekomstplannen, die wisten wij ook niet."

Voor Shanga staat de welzijn van de kinderen op één. "Voor jou hoop ik dat je er geen spijt van krijgt en dat je nieuwe leven in New York een scheiding en de manier waarop je je kinderen en hun moeder hebt behandeld waard is", sloot ze af. Volgens Zweedse media heeft Shanga de scheidingspapieren al opgevraagd.