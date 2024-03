Video | Donyell Malen door deze halve omhaal klaar voor return tegen PSV in Champions League

Donyell Malen is klaar voor Borussia Dortmund - PSV van aanstaande woensdag. De oud-PSV'er scoorde zaterdag een fraaie goal voor zijn Duitse werkgever. Mede daardoor won Dortmund met 2-1 op bezoek bij Werder Bremen.

Na een afstandsschot van Julian Brandt wipte Malen de bal voor zichzelf op en met een halve omhaal maakte hij het af. Dat was alweer zijn elfde doelpunt in 22 duels. Het was de zesde goal van Malen na de winterstop in de Bundesliga, ook scoorde hij al in het heenduel met PSV.

Jadon Sancho verdubbelde de score voor rust. Marcel Sabitzer kon net wat langer rust nemen dan zijn teamgenoten; hij pakte een rode kaart in de blessuretijd van de eerste helft. Met tien man hield Dortmund wel stand, al maakte Justin Njinmah het twintig minuten voor tijd wel spannend. Langszij kwam Werder Bremen niet meer.