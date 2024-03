Video | Eerste goal Gustavo Hamer in Premier League niet genoeg voor zege Sheffield United

Gustavo Hamer heeft zaterdagmiddag zijn eerste doelpunt in de Premier League gemaakt. Net op tijd, want Sheffield United is hard op weg te degraderen naar het Championship. De Nederlander scoorde tegen Bournemouth, maar het was niet voldoende voor de zege: 2-2.

Het leek mee te zitten voor The Blades, die al drie wedstrijden op rij niet hadden gescoord. Vroeg in de wedstrijd miste Bournemouth-spits Dominic Solanke een penalty. Op het moment dat hij wilde schieten, gleed hij uit. Dus vloog de bal hoog over.

Aan de andere kant werd het 0-1. Hamer zette zelf de aanval op en reageerde alert door de rebound binnen te schieten. In de tweede helft werd het zelfs 0-2, door een goal van Jack Robinson.

Puntje Sheffield

Toch duurde de wedstrijd net iets te lang voor de uitploeg. Dango Ouattara scoorde een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer en Enes Ünal (ex-FC Twente) maakte in blessuretijd de gelijkmaker. Met dat ene puntje schiet Sheffield United helemaal niets op in de strijd tegen degradatie.