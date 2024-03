Video | Mario Balotelli laat teamgenoten schrikken met vuurwerk in de kleedkamer

Op het internet gaat een video rond waarop te zien is dat Mario Balotelli een rotje afsteekt en naar een ploeggenoot in de kleedkamer gooit. Het is niet de eerste keer dat de 33-jarige aanvaller viraal gaat met een opmerkelijke actie.

Balotelli speelt tegenwoordig voor de Turkse club Adana Demirspor en zijn teamgenoten zullen zijn aanwezigheid in de kleedkamer zeker merken. Op zijn Instagram plaatste hij woensdag een video waarin te zien was dat hij vuurwerk afsteekt in de kleedkamer.

😳🇮🇹 Mario Balotelli in the Adana Demirspor changing room! 🎆 pic.twitter.com/20Rpd9wVHv — EuroFoot (@eurofootcom) March 6, 2024

Het is niet de eerste keer dat Balotelli met vuur speelt. In 2011 stak hij vuurwerk af in zijn eigen badkamer. Een handdoek vatte vlam waarna een brand uitbrak. De brandweer moest uitrukken om Balotelli zijn woning te laten verlaten.