Vijf jaar na Real Madrid - Ajax: vijf zaken die jij bent vergeten over die legendarische avond

Het is vandaag, dinsdag 5 maart, precies vijf jaar geleden dat Ajax met 4-1 won op bezoek bij Real Madrid. Wat weet je nog van die sensationale wedstrijd? En vooral: wat ben je vast en zeker vergeten?

Die vrije trap van Lasse Schöne over Thibaut Courtois heen, die draai van Dusan Tadic in aanloop naar de goal van David Neres: het staat bij veel mensen nog in het geheugen gegrift. Nadat Ajax in Amsterdam met 2-1 verloor van Real Madrid, zorgden de Amsterdammers in de Spaanse hoofdstad voor een fantastische remontada. Lees hieronder vijf zaken die je mogelijk bent vergeten van die wedstrijd.

Dani de Wit viel in voor Lasse Schöne / Getty Images

Dani de Wit viel in

Een kwartier voor tijd kwam Dani de Wit in het veld voor Schöne. Het was de tweede (en laatste) invalbeurt van het Champions League-seizoen voor de huidige AZ-middenvelder, nadat hij ook al in het veld was gekomen tegen Bayern München. Naast zes kwalificatiewedstrijden zijn dat nog altijd zijn enige twee wedstrijden in het hoofdtoernooi van de Champions League. Andere invallers bij Real Madrid-uit waren Joël Veltman en Kasper Dolberg.

Nacho Fernandez kon nét eerder douchen dan zijn teamgenoten / Getty Images

Real Madrid kreeg die wedstrijd rood

In de 93e minuut waren veel fans al feest aan het vieren en dus hebben zij mogelijk gemist dat Nacho Fernandez toen nog een rode kaart kreeg. Hij vloerde Donny van de Beek op pijnlijke wijze en kreeg tweemaal geel. Een voor de overtreding en een voor zijn reactie richting Van de Beek. De eindstand van 4-1 stond toen al op het scorebord.

Santiago Solari hield het niet lang vol als Real Madrid-trainer / Getty Images

'Tijdelijke' trainer bij Real Madrid

Santiago Solari was tijdens het tweeluik tegen Ajax de trainer van Real Madrid. Hij stond sinds eind november 2018 aan het roer bij De Koninklijke en werd vlak na het duel met Ajax ontslagen. Hij zat alleen nog tegen Real Valladolid op de bank. Zinedine Zidane nam het stokje van hem over.

Helaas niet de befaamde tackle / Getty Images

Het balletje van Noussair Mazraoui

De goal van Tadic, de 3-0, was van grote klasse. De Serviër kapte op randje zestien naar zijn linkerbeen en krulde de bal in de linkerbovenhoek. Voorafgaand aan die goal hield Noussair Mazraoui de bal net wel óf niet binnen. Omdat de VAR geen uitsluitsel kon geven, bleef het doelpunt staan.

Sergio Ramos in zijn skybox / Getty Images

Sergio Ramos op de tribune

Sergio Ramos dacht dat het slim was om in de heenwedstrijd expres een gele kaart te pakken, waardoor hij geschorst was voor de return in Madrid. Vloekend en tierend zat hij in de skybox, terwijl Ajax huishield in het Bernabeu. Extra juicy was dat er allemaal camera's om Ramos heen stonden voor zijn eigen documentaire.

Een mooie bonus vind je als hoofdfoto: Klaas-Jan Huntelaar die, zonder een minuut te spelen, nog minutenlang losgaat met de meegereisde fans. Mét een shirt van Real Madrid in zijn hand.