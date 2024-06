Oranjekoorts neemt toe: Nederland schiet met scherp in uitzwaaiduel richting EK voetbal

Het Nederlands elftal kende opnieuw een goede generale repetitie in aanloop naar het EK in Duitsland. IJsland werd met speels gemak aan de kant gezet. Het uitzwaaiduel in De Kuip eindigde in een ruime 4-0 zege voor de ploeg van Ronald Koeman. Oranje vertrekt met vertrouwen naar Wolfsburg.

Grote smet op de avond werd uiteindelijk het afhaken van Frenkie de Jong voor het EK voetbal. De middenvelder van FC Barcelona heeft te veel last van een enkelblessure. Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat zijn gekwetste enkel nog onvoldoende belastbaar is.

Zware domper voor Oranje: Frenkie de Jong mist EK voetbal Frenkie de Jong kan definitief niet mee naar het EK, dat bevestigt de KNVB enkele seconden na de 4-0 overwinning op IJsland. De middenvelder was constant hét gespreksonderwerp in aanloop naar het EK, maar blijkt onvoldoende hersteld van zijn enkelblessure.

Oranje begon met acht andere namen aan de interland tegen IJsland ten opzichte van de wedstrijd tegen Canada. Onder andere Xavi Simons en Memphis Depay kregen van Koeman de kans om zich te laten zien. Memphis was vanaf het begin gedreven en speelde met veel plezier, wat resulteerde in flink wat kansen.

Primeur voor Xavi Simons

Simons kreeg de nodige kritiek te verduren, nadat hij zijn Leipzig-niveau niet haalde bij het Nederlands elftal. Als international had Simons maar liefst 24 doelpogingen nodig om tot zijn eerste interlanddoelpunt te komen. Simons betaalde het vertrouwen van Koeman echter direct uit.

In de 23e minuut kopte Denzel Dumfries, na een prachtig boogballetje van Joey Veerman, de bal keurig terug op Simons, die de bal snoeihard tegen de touwen schoot: 1-0. Bij de aanvaller zag je de opluchting op zijn gezicht.

Xavi Simons opent score tegen IJsland met zijn eerste treffer als international. ©Pro Shots.

Van Dijk opnieuw trefzeker

Direct na rust verdubbelde aanvoerder Virgil van Dijk de score. Net als in de oefeninterland tegen Canada kopte de boomlange verdediger de bal uit een corner tegen de touwen. Uit een panklare voorzet van Veerman kopte hij hard raak: 2-0.

Wissels tonen hun waarde

Donyell Malen werd in de 76e minuut in het veld gebracht en was direct belangrijk voor Oranje. In de 79e minuut werd hij fantastisch diep gestuurd, waarna hij oog-in-oog met IJsland-doelman Hákon Rafn Valdimarsson koelbloedig binnen schoot.

Enkele seconden later maakte Memphis Depay nog de 4-0 op aangeven van de ingevallen Jeremie Frimpong. De treffer werd echter afgekeurd, nadat Joey Veerman eerder in de aanval de bal op zijn arm kreeg.

Weghorst maakt slotdoelpunt

In de absolute slotfase zorgde Wout Weghorst alsnog voor de 4-0. Na een goede assist van Malen stifte de ingevallen spits de bal over de IJsland-goalie. Daarmee zette hij de 4-0 eindscore op het scorebord. Ook tegen Canada scoorde hij al als invaller. Daarmee toont hij zijn waarde als supersub.

Klaar voor het EK

Met de overwinningen op Canada (4-0) en IJsland (4-0) vertrekt Oranje dinsdagochtend met vertrouwen richting Wolfsburg voor het EK in Duitsland. Voor het Nederlands elftal wacht op zondag 16 juni om 15.00 uur de eerste groepswedstrijd tegen Polen. Verder volgen de wedstrijden tegen Frankrijk en Oostenrijk.

