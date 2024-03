Vitesse-fans lijken zich neer te leggen bij hun lot: 'Om je club zo laag te zien, dat is heel erg heftig'

Het zijn barre tijden voor Vitesse en haar fans. In het veld gaat het de club uit Arnhem niet voor de wind en op bestuurlijk niveau is het al helemaal een puinhoop. Bange dagen voor de Vitesse-fans, die evenmin in de club blijven geloven: "Overleven is het enige dat nu nog telt."

Terwijl de regen werkelijk waar naar beneden stortte op sportcentrum Papendal was de Vitesse-selectie druk aan het trainen op een achterveld van het trainingscomplex. De ballen ploften als het ware neer op het natte veld door de ophoping van water. Vitesse verkeert in zwaar weer; het dreigt de proflicentie kwijt te raken én staat op de 17e plaats in de Eredivisie. Degradatie komt steeds dichterbij in Arnhem. Ondanks de barre omstandigheden staat er toch een handje supporters langs de lijn te kijken naar de training.

De paraplu's hoog in de lucht om van de regen bedekt te zijn en toch een lach op het gezicht, ondanks dat het absoluut geen pretje moet zijn om nu fan van Vitesse te zijn. "Eén van de aanstaande drie wedstrijden moeten we toch kunnen winnen", wordt er optimistisch gemompeld vanuit een groepje van drie mannen die horen bij de vaste garde. Zij komen altijd kijken bij de trainingen, al jarenlang. "Supporter ben je altijd hè, die regen maakt me niks uit", zegt Ulbe Rooseboom, één van de vaste garde.

Het zou toch wat zijn, het seizoen afsluiten zonder een doelpunt voor onze spitsen.

Een puinhoop

Ulbe weet ook dat het allemaal niet voor de wind gaat bij zijn ploeg uit Arnhem, hij ziet het somber aan. "Dat is wel een ramp, maar je moet het in het juiste perspectief zien, er zijn natuurlijk ergere dingen", legt hij uit. "Het is nog nooit zo slecht gegaan als op dit moment, zowel sportief als bestuurlijk. Een puinhoop, zou je kunnen zeggen." Vitesse is al een tijd op zoek naar een nieuwe eigenaar, maar krijgt die maar niet gevonden. Zonder nieuwe eigenaar komt de proflicentie in gevaar.

De eigenaar van het Gelredome wilde spreken met Vitesse over een overname, maar ook dat gaat voorlopig niet door. "Dat is niet raar", zegt Ulbe, "Hij ging ineens allemaal eisen stellen, over zaken die hij helemaal niet mag bepalen. Ik denk dat hij de club wil kopen en dan samen met het stadion wil verkopen met een flinke winst. Dat zal er wel achter zitten, want hij heeft werkelijk niets met voetbal."

Sportieve armoede

Hoe onrustig het buiten het veld is, zo onrustig is het ook binnen de lijnen. Vitesse staat op degraderen en het spel laat niet echt de hoop leven dat het snel beter gaat worden. Langs de lijn staan ook twee jongere supporters: Femke en Lois. Samen staan ze onder een paraplu en bespreken ze de aanstaande wedstrijd. "Wij gaan zaterdag naar Alkmaar toe, om de club te steunen net zoals we nu doen", zegt Femke.

Tijdens een partijtje 11 tegen 11 wordt kans op kans gemist, dat levert commentaar op: "Het zou toch wat zijn, het seizoen afsluiten zonder een doelpunt voor onze spitsen", zegt een man langs de lijn. Het tekent het cynisme dat leeft bij Vitesse-fans dit seizoen. "Om te zien dat je club zo laag staat, is heel lastig om te zien", zegt Lois.

Laatste hoop

Het programma van Vitesse is nog lastig zat met tegenstanders als AZ, Ajax en PSV. Ook staat de derby met NEC nog op het programma, in eigen huis. Ulbe heeft er een hard hoofd in. "Dat kan een wedstrijd op zich zijn, dat ze dan nog een laatste stuiptrekking krijgen", blikt hij vooruit. "Maar die derby leeft niet echt hoor, overleven is het enige dat nu telt." Femke en Lois zijn nog wat optimistischer: "Als je zo erg fan bent van een club, dan heb je altijd nog hoop dat het goed komt."

Al zien zij de realiteit ook in: dat degraderen realistisch is. "Ik zou er wel vrede mee hebben", gaf Femke toe. "Dan kunnen we gewoon weer kampioen worden", lacht Lois. "Lekker veel wedstrijden winnen en veel goals maken, dan komen we vanzelf weer terug", fantaseren de twee fans erop los. "Je moet er gewoon altijd positief in blijven staan", besluiten de twee. Vitesse heeft nog veel te doen maar op de suppporters kunnen zij altijd rekenen. Ook op een regenachtige donderdagmorgen, in de regen en kou, op de zeventiende plaats. Want zoals Ulbe al zei: "Supporter ben je altijd."