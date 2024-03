Nog acht wedstrijden te gaan: zo wil Vitesse ontsnappen aan degradatie

Vitesse heeft nog acht wedstrijden om degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie te voorkomen. De Arnhemmers spelen al sinds 1989/1990 onafgebroken in de Eredivisie.

De zorgen zijn momenteel groot in Arnhem. Op bestuurlijk vlak is het een zooitje, maar dus ook op het veld. Zaterdagavond werd er wél een puntje gepakt tegen Almere City, door een late gelijkmaker: 1-1. Het totaal staat daardoor op 17 punten na 26 wedstrijden.

Vitesse staat daardoor voorlaatste in de Eredivisie, met drie punten meer dan FC Volendam. Belangrijker: de veilige vijftiende plek is momenteel vijf punten uit zicht. Excelsior (15e) en RKC Waalwijk (16e) staan op 22 punten. De zestiende plek zou ook al een redding zijn voor Vitesse, want in plaats van rechtstreekse degradatie worden er dan nog play-offs gespeeld.

Resterend programma Vitesse

Vitesse zal niet blij zijn met het resterende programma. Met nog acht wedstrijden te gaan is Sparta, de nummer elf van de Eredivisie, op dit moment de minste tegenstander. Er staan ook nog wedstrijden tegen PSV, AZ, Ajax en aartsrivaal NEC op het programma.

30 maart AZ - Vitesse 4e in de Eredivisie 2 april Sparta - Vitesse 11e 7 april Vitesse - NEC 6e 13 april PSV - Vitesse 1e 28 april Vitesse - Fortuna 8e 5 mei Utrecht - Vitesse 9e 12 mei Heerenveen - Vitesse 10e 19 mei Vitesse - Ajax 5e

Goede resultaten in het recente verleden

Wie puur kijkt naar de resultaten van Vitesse in de afgelopen seizoenen, had dit niet zien aankomen. De geelzwarten werden dan vorig seizoen tiende, maar in de zes seizoenen ervoor eindigde het nooit lager dan zevende in de Eredivisie. In 2021 haalde het nog de finale van de TOTO KNVB Beker, waarin het 2-1 verloor van Ajax. Vitesse won vier jaar eerder wél de beker.