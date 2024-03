Vitesse heeft in degradatiestrijd niet veel aan puntje tegen Almere City

Vitesse en Almere City hebben in Arnhem gelijk gespeeld: 1-1. Voor de thuisploeg was dat een welkom puntje, want de nummer zeventien vergroot zo de marge richting nummer achttien Volendam tot drie punten. Maar eigenlijk verdiende Vitesse meer.

De gasten uit Flevoland losten het eerste doelgerichte schot van de wedtrijd. Gelijk was het raak ook. Kornelius Hansen werkte de bal na een pass van Peer Koopmeiners in de verre hoek. De VAR oordeelde dat er geen sprake was van buitenspel. Vijf minuten na de hervatting hoopte de promovendus de marge te verdubbelen. Na een bal op de paal benutte Stije Resink de rebound. Vanwege een overtreding van Théo Barbet ging het feestje niet door.

Anis Hadj-Moussa

Vlak voor tijd beloonde Anis Hadj-Moussa zijn sterke optreden. De 22-jarige Franse buitenspeler, geleend van Patro Eisden, was in aanvallend opzicht de belangrijkste pion van Vitesse. Hadj-Moussa was goed voor zeven schoten, waarvan de voorlaatste in de goal van Almere plofte. Drie minuten raakte hij ook nog de lat.

Eredivisie

Vitesse heeft nu vijf punten minder dan RKC Waalwijk, de nummer 16 van de ranglijst. Vitesse heeft geen makkelijk programma de komende weken. De club staat voor duels met AZ, Sparta Rotterdam, NEC en PSV. Almere City staat op plek twaalf. DIt was het negende gelijkspel van de ploeg. Alleen Excelsior deed dat vaker (tien).