Vitesse-selectie bedankt fans: gratis kaartje voor seizoenkaarthouders

Voor Remco Balk was het vrijdagavond opnieuw raak nadat hij alweer zijn elfde gele kaart van dit seizoen ontving in de Keuken Kampioen Divisie. Daarmee komt hij als aanvaller dicht in de buurt van het kaartenrecord in het Nederlandse voetbal: 12. Analisten spreken vol ongeloof over de Cambuur-speler.