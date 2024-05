Voetbal op Hemelvaart: hier kijk je 's middags live de bekerfinale in België tussen Union en Antwerp

Neemt Mark van Bommel afscheid met een prijs bij Royal Antwerp? Dat is de vraag die op Hemelvaartsdag centraal staat. 's Middags is namelijk de finale van de Crocy Cup, de Belgische beker. En het Antwerp van de Nederlandse trainer staat daar in.

Antwerp speelt tegen Union Sint-Gilles om de laatste kans voor een prijs voor Van Bommel. In de kampioenspoule van de Belgische play-offs staat Antwerp kansloos laatste en zijn alle pijlen dus gericht op de bekerfinale. Die wordt op donderdag 9 mei om 15:30 uur gespeeld.

Mark van Bommel vertelt Antwerp dat hij na dit seizoen op zoek wil naar nieuwe uitdaging Mark van Bommel lijkt bezig aan zijn laatste weken bij Royal Antwerp FC. De Nederlandse oefenmeester, die vorig seizoen de dubbel pakte met de club, heeft laten weten dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Meerdere media maken melding van het aanstaande vertrek van Van Bommel.

Op welke zender is de Belgische bekerfinale?

De wedstrijd Union Sint-Gilles - Antwerp wordt gespeeld in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Om 15.30 uur is de aftrap. De wedstrijd is in Nederland live te zien op Ziggo Sport (Kanaal 14) en Ziggo Sport Select. Heb je geen televisie via Ziggo, dan kun je ook op de Belgische zender VRT1 de finale volgen. Die zender zit in de meeste basispakketten van andere aanbieders. Zoek op je televisie rond kanaal 30. Vanaf 14:45 uur begint daar de voorbeschouwing, gevolgd door de wedstrijd met natuurlijk Belgisch commentaar.

Europees ticket

De winnaar van de Belgische bekerfinale pakt een ticket voor de laatste voorronde van de Europa League. Voor Antwerp de enige kans om volgend seizoen actief te zijn Europa. Wint Union Sint-Gilles de beker, dan wordt de verdeling in België weer wat anders. Union doet namelijk ook nog mee in de kampioenspoule en bij een top-drie-finish én bekerwinst, schuiven in België alle beschikbare tickets een positie op.

Opvallende uitspraak van vertrekkende Mark van Bommel: 'Bekerwinst is niet het gedroomde afscheid' Voor Mark van Bommel wordt de bekerfinale van donderdag met Antwerp FC een speciale. Hij is bezig aan zijn laatste weken bij de club en kan met de bekerwinst zijn afscheid kleur te geven ten koste van Union. Al ziet hij het zelf niet zo.

Nederlanders

Bij Antwerp zitten, naast trainer Van Bommel, nog vier Nederlanders in de selectie: Owen Wijndal, Jurgen Ekkelenkamp, Vincent Janssen en Gyrano Kerk. Union Sint-Gilles heeft geen Nederlanders in de selectie. Janssen was vorig seizoen nog het goudhaantje voor Antwerp in de bekerfinale. Tegen KV Mechelen scoorde de Nederlandse spits toen de 1-0. Uiteindelijk won Antwerp de Croky Cup met 2-0.