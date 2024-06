Voetballen mét masker maakt Kylian Mbappé beperkt

Het is nog altijd de vraag of Kylian Mbappé meedoet in de wedstrijd Nederland - Frankrijk op het EK voetbal komende vrijdag. De sterspeler van de Fransen brak zijn neus. Als hij meedoet, dan is dat met masker. Maar heeft hij daar dan last van?

De meningen zijn er over verdeeld, zo vogelde het Algemeen Dagblad uit. Een Nederlandse expert op het gebied van gezichtsmaskers bij voetballers, denkt dat spelers nét zo goed zijn als zonder. "Een speler kan met zo’n masker net zo goed met zijn hoofd draaien en net zoveel zien als zonder masker. Het enige wat wij altijd zeggen, is dat het goed is om ’m alvast even te dragen bij bijvoorbeeld het stofzuigen, om er vast aan te kunnen wennen", zegt Ron Schouten tegen het AD.

Didier Deschamps verwacht neusoperatie Kylian Mbappé: 'Houden het nauwlettend in de gaten' Heel Frankrijk houdt de adem in: kan Kylian Mbappé meedoen aan de tweede EK-wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Er is al veel over gezegd en geschreven, maar niet door de hoofdpersoon zelf. Die zwijgt. Bondscoach Didier Deschamps deelde dinsdagavond wel een (nietszeggende) update.

Zwelling móét weg

Hij maakte in het verleden maskers voor onder anderen Wout Weghorst, Bruno Martins Indi en Bryan Linssen toen zij blessures in het gezicht opliepen. Hij weet dus hoe voetballers ermee omgaan tijdens wedstrijden. Schouten merkt wel één belangrijke voorwaarde op voor het dragen van een masker. De zwelling van de neus, móét weg zijn. "En bij de één is die zwelling meteen weg, maar er zijn ook voorbeelden van spelers bij wie dat drie of vier dagen duurt."

Nederlands elftal moet rekening houden met gemaskerde Kylian Mbappé: 'Dokters zijn positief' Waar het bij Nederland lang ging over de haarband van Memphis Depay is de neus van Kylian Mbappé hét gespreksonderwerp bij Frankrijk op het EK. De steraanvaller brak maandag zijn neus in het duel met Oostenrijk en dus is het de vraag of hij vrijdag aan de aftrap kan verschijnen tegen Oranje.

Wél beperkt

Schouten zegt dus dat voetballers niks merken van een masker. Maar een Nederlandse student in Australië deed er onderzoek naar voor zijn scriptie. Hij kwam volgens het AD tot de conclusie dat het visuele veld van topspelers verkleind wordt en maken ze minder hoofdbewegingen naar de zijkanten. Met andere woorden: voetballers worden wel degelijk beperkt.

Gebroken neus Kylian Mbappé goed nieuws voor Nederland? Zo doet Frankrijk het zonder de sterspeler Kylian Mbappé brak maandag in het EK-duel van Frankrijk tegen Oostenrijk zijn neus en dus is het onzeker of hij vrijdag tegen het Nederlands elftal kan spelen. De steraanvaller is in het verleden een grote plaag gebleken voor de defensie van Oranje dus zijn mogelijke afwezigheid lijkt een meevaller voor de ploeg van Ronald Koeman. Maar is dat ook zo? Sportnieuws.nl zocht uit hoe de Fransen het doen in duels zonder Mbappé.

Of Frankrijk risico neemt met de sterspeler, is nog de vraag. Het is daarmee ook de vraag of hij überhaupt meedoet tegen Nederland. Maar meedoen of niet, het maakt voor Frankrijk niet zoveel uit, zo blijkt wel uit de cijfers. Vrijdag horen en zien we vast meer, dan staat Nederland - Frankrijk om 21.00 uur op het programma.