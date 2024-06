Nederlands elftal moet rekening houden met gemaskerde Kylian Mbappé: 'Dokters zijn positief'

Waar het bij Nederland lang ging over de haarband van Memphis Depay is de neus van Kylian Mbappé hét gespreksonderwerp bij Frankrijk op het EK. De steraanvaller brak maandag zijn neus in het duel met Oostenrijk en dus is het de vraag of hij vrijdag aan de aftrap kan verschijnen tegen Oranje.

Philippe Diallo, voorzitter van de Franse bond, kon daar dinsdag op een persconferentie nog geen duidelijkheid over geven. Wel gaf hij aan dat er goed nieuws te melden was: "Het nieuws van de dokters is momenteel meer positief dan negatief, want hij hoeft niet geopereerd te worden. Het is alleen nog wat vroeg om conclusies te trekken voor de rest van het toernooi." Het blijft dus nog onzeker of Mbappé vrijdag aan de aftrap staat in Leipzig tegen het Nederlands elftal.

Gemaskerde Mbappé

Mbappé botste in het gewonnen duel tegen Oostenrijk in de slotfase keihard tegen de schouder van de Oostenrijker Kevin Danso. Om vast te stellen dat de aanvaller een gebroken neus had, was geen opleiding geneeskunde nodig. Direct was op televisie te zien dat zijn neus schots en scheef zat. Vlak na het duel werd door Frankrijk dan ook bevestigd dat het gebroken was.

De 25-jarige Mbappé, die na het EK voor Real Madrid gaat spelen, zal in het vervolg van het EK een masker gaan dragen. Daar ziet hij zelf de lol wel van in, want hij riep via social media op om suggesties in te sturen met wat voor soort masker hij moet spelen. Het is dus nog wel de vraag of hij vrijdag tegen Oranje alweer kan spelen.

Meer bloed bij de Fransen

Mbappé was overigens niet de enige Franse sterspeler die maandag een hoofdwond opliep. Ook Antoine Griezmann kwam in beeld met een bloedend hoofd. De Fransman knalde na een botsing met oud-Ajacied Maximilian Wöber snoeihard tegen de reclameborden en verscheen even later met een tulband op het veld.

