Voormalig Ajacied vol lof over Francesco Farioli: 'Hij past heel goed bij het Ajax-systeem'

Ryan Babel denkt dat Ajax een goede keuze heeft gemaakt met het aanstellen van Francesco Farioli. In gesprek met ESPN vertelt de oud-voetballer over zijn ervaringen met de Italiaan in Turkije.

Babel heeft qua voetbal veel gezien van Farioli en hij denkt dan ook dat de Italiaan een goede match is met Ajax. "Ik heb hoge verwachtingen van hem. Omdat ik denk dat hij Ajax voetballend weer op het juiste niveau kan krijgen. Ik heb die hoop, doordat ik heb gezien wat hij met middelmatige ploegen gedaan heeft. Hij past naar mijn mening heel goed bij het Ajax-systeem." Farioli was van 2020 tot februari 2023 werkzaam in de Turkse Süper Lig. Hij was assistent en hoofdcoach bij Alanyaspor en hij had Fatih Karagümrük onder zijn hoede.

'Het maximale'

Babel vertelt dat Farioli veel bezig is met het team en geen individuen. "De spelers in zijn team waren over het algemeen geen topvoetballers, maar hij wist altijd het maximale uit zijn teams te krijgen. Alle spelers wisten hun taken goed uit te voeren. Dat laat zien dat het een goede coach is. Tegen zijn teams verbaasde ik mij altijd enorm. Je zag duidelijk dat ze heel goed getraind waren. Iedereen wist waar ze moesten lopen en dat maakte heel veel indruk op ons." Babel speelde namens Galatasaray en Eyüpspor tegen de teams van Farioli.

Farioli

Farioli is zelf ook overtuigd dat zijn spel goed bij Ajax past. De Italiaan liet zich inspireren door de filosofie van Johan Cruijff en zijn spelbeeld dat in Amsterdam geboren is. "Dit is één van de weinige clubs ter wereld die zo’n duidelijk DNA heeft op het gebied van speelstijl. Net als het voetbal dat de fans willen zien. Het is een goede match tussen de club en mijn manier van denken en het voetbal waar ik van hou. Kijkend naar mentoren en voorbeelden was Cruijff natuurlijk één van de game-changers. Zijn ideeën en filosofie kwamen eerst, daarna kwam het onderzoeken en daarna kwam de smaak", vertelde Farioli aan de clubkanalen van Ajax.