Jelle ten Rouwelaar tekent bij Ajax: 'Hopelijk inspireert hij andere keeperstrainers in Nederland'

Jelle ten Rouwelaar is terug in Nederland. De voormalig doelman van onder meer NAC Breda gaat als keeperstrainer aan de slag bij Ajax. De oud-keeper komt over van Burnley, waar hij sinds 2022 samenwerkte met hoofdtrainer Vincent Kompany. Keepersexpert Harm Zeinstra vindt het een zeer goede aanwinst voor de Amsterdammers, vooral door de manier van werken van Ten Rouwelaar.

Zeinstra is vol lof over Ten Rouwelaar en denkt dat Ajax een 'heel goede' heeft aan de voormalig doelman. "Hij is een geweldige aanwinst voor Ajax. Hij biedt een volledig innovatieve manier van keeperstraining. Hij is de voorloper van een heel belangrijke ontwikkeling, want ik denk dat het écht nodig is dat we op een andere manier de keepers gaan opleiden. We missen een aantal slagen als we op de oude, vertrouwde manier keepers gaan trainen", zei Zeinstra tegenover Sportnieuws.nl.

'Keepers worden te voorspelbaar getraind'

De belangrijkste ontwikkeling die Ten Rouwelaar heeft doorgemaakt is dat hij op een andere manier naar keeperstraining is gaan kijken. Waar hij begon met simpele, voorspelbare oefeningen is hij bij NAC en Anderlecht overgestapt op complexe, onvoorspelbare oefeningen. "Daardoor leren de keepers om zelf na te denken over iedere situatie. Keepers kunnen in wedstrijden ook niet op de automatische piloot ballen pakken, zoals dat bij de oude manier van trainen wel het geval is: even een balletje links en rechts pakken."

Volgens Zeinstra zit het probleem niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. "Overal ter wereld is het best wel een mismatch hoe keepers worden opgeleid. Het is toch ook ongelofelijk dat keepers in de senioren op dezelfde manier trainen als keepers in de jeugd. Gemiddeld gezien kunnen keeperstrainers er veel meer uithalen en daarin is Jelle een vernieuwer", aldus Zeinstra.

Inspiratie voor andere keeperstrainers

Ten Rouwelaar staat er goed op en daarom hoopt Zeinstra dat andere keeperstrainers hem ook als inspiratie gaan zien. "Hopelijk kan hij anderen inspireren, want hij laat wel zien dat het trainen tegenwoordig op een andere manier moet. Het zou heel mooi zijn als er in Nederland meer van zulke trainers komen", zei Zeinstra, die samen met Ten Rouwelaar het boek 'De Keeperscode' schreef.

Carrière Jelle ten Rouwelaar

Ten Rouwelaar verdedigde bijna driehonderd keer het doel van NAC in de Eredivisie, voordat hij in 2016 zijn carrière als keeperstrainer begon in Breda. De voormalig sluitpost maakte na twee seizoenen een mooie transfer naar Anderlecht. Daar speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van Oranje-international Bart Verbruggen. Anderlecht-trainer Vincent Kompany vertrok uit België naar Burnley en nam Ten Rouwelaar. Nu krijgt hij de kans om zich te laten zien als keeperstrainer bij Ajax.