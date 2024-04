Wanneer wordt PSV kampioen? Wedstrijd Go Ahead Eagles - Feyenoord brengt de beslissing

PSV is door de aanstaande zege op Heerenveen officieus kampioen van de Eredivisie, maar dus nog niet officieel. Daarvoor is de ploeg van trainer Peter Bosz afhankelijk van wat Feyenoord doet in de uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles op donderdagavond. Dit zijn de scenario's

Speelronde 31 is een gebroken speelronde. Er wordt gespeeld op woensdag, donderdag en zondag. Vrijdag en zaterdag is er geen voetbal. De KNVB legde eerder al aan deze site uit waarom. Dat betekent dat de eerste mogelijkheid voor het officiële kampioenschap van PSV al op donderdagavond is.

PSV boekt grootste uitzege ooit in Eredivisie en neemt voorschot op kampioenschap PSV ging donderdagavond op bezoek bij sc Heerenveen en dat hebben ze in Friesland geweten ook. De Eindhovense koploper won met 0-8 en kan bij puntverlies van Feyenoord vanavond nog kampioen worden.

Scenario 1: PSV wint, Feyenoord wint

PSV maakte gehakt van PSV door in de rust al met 5-0 voor te staan. De zege kwam daarna niet meer in gevaar. Feyenoord kan met een zege in Deventer, met nog drie wedstrijden te spelen, op maximaal 9 punten komen. Het doelsaldo is echter flink in het voordeel van PSV: +78 om +54. Feyenoord zou dan in de laatste drie wedstrijden 24 doelpunten goed moeten maken op PSV én de Eindhovenaren moeten dan de rest van de potjes verliezen. Wint Feyenoord na Heerenveen - PSV zelf bij Go Ahead Eagles, dan is PSV nog altijd officieus kampioen en valt de definitieve beslissing op 5 mei.

Scenario 2: PSV wint, Feyenoord wint niet

De ploeg van trainer Peter Bosz is dus al officieus kampioen. Speelt Feyenoord een paar uur later gelijk in Deventer bij Go Ahead Eagles of verliezen de Rotterdammers, dan is PSV terwijl het in de spelersbus naar huis zit officieel kampioen van Nederland. PSV is dan in de laatste drie duels op geen enkele manier meer in te halen.

Huldiging PSV

PSV wordt dus sowieso niet op het veld in Heerenveen kampioen. Maar hoe doet de KNVB dat dan met de huldiging? Daar moeten de fans in Eindhoven sowieso een tijdje op wachten. Er komt na Heerenveen - PSV zelfs geen schaal richting de spelersbus of naar het ongetwijfeld feestvierende Eindhoven, ook daarop is het wachten tot de officiële huldiging.